غادر عشرات آلاف العمال المهاجرين عاصمة بنغلادش الأحد عشية فرض إجراءات عزل صارمة تشمل إغلاق غالبية الأنشطة التجارية وتلزم الناس البقاء في منازلهم، وذلك بعد تسجيل زيادة كبيرة في عدد الإصابات بفيروس كورونا.
وتفرض السلطات قيودا على الأنشطة وحركة تنقل الناس منذ منتصف نيسان/أبريل في أعقاب ارتفاع اعداد الإصابات والوفيات.
وتراجعت الأعداد في أيار/مايو لكنها عاودت الارتفاع هذا الشهر، وسجلت السلطات أكثر من ستة آلاف إصابة جديدة الخميس، و108 وفيات الجمعة، في ثاني أكبر حصيلة تسجل في البلاد في أكثر من شهرين.
ودفع ارتفاع الأعداد بالحكومة إلى تشديد الإجراءات على مراحل اعتبارا من الإثنين. وسيتم إغلاق الأنشطة التجارية بما يشمل المحلات والأسواق والنقل والمكاتب بحلول الخميس.
ويمنع على الناس مغادرة منازلهم إلا في حالة الطوارئ، فيما تواصل المصانع الموجهة للتصدير عملياتها.
وتسبب ذلك في خروج جماعي من العاصمة دكا.
ومع تعليق خدمة النقل العام بين المدن منذ 22 حزيران/يونيو، تهافت الركاب باعداد كبيرة على عربات الريشكو والدراجات النارية بل استأجر بعضهم سيارات الإسعاف لإيصالهم إلى قراهم.
وتعمل العبّارات بطاقتها القصوى، وتسيّر بعضها رحلات على مدى 24 ساعة يوميا، وتحشد على متنها أكثر من ألف راكب في كل رحلة.
وفي محطة نهرية في بلدة سرينغار على بعد نحو 70 كلم جنوب دكا، اصطف الالاف في طوابير في ساعة مبكرة الأحد لعبور بادما، أحد روافد نهر الغانج بالهيملايا.
سجلت بنغلادش أكثر من 800 ألف إصابة بالفيروس وأكثر بقليل من 14 ألف وفاة، لكن الخبراء يقولون إن الحصيلة الحقيقية يمكن أن تكون أعلى بكثير لاحتمال نقص البيانات.
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