رئيس وزراء البرتغال: مصر يجب أن تتلقى الدعم من الاتحاد الأوروبي لتحملها عبء استقبال اللاجئين

ترأست البرتغال مجلس الاتحاد الأوروبي في مرحلة تعد الأصعب في إدارة أزمة الوباء. ولا يزال عدم توحيد قواعد التطعيم والشهادة الرقمية يثير الكثير من الانتقادات.

من ناحية أخرى يُنظر إلى الضغط البرتغالي القوي للموافقة على خطة التعافي على أنه أحد الإنجازات العظيمة لهذه الرئاسة.

معنا في غلوبل كونفرسيشن رئيس الوزراء البرتغالي، أنطونيو كوستا. شكراً جزيلاً لوجودك معنا.

لنبدأ بالحديث عن قانون حقوق المثليين المثير للجدل في المجر. كيف كانت مواجهتك مع رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان؟ ألم تعد هناك حاجة للحفاظ على الحياد؟

أنطونيو كوستا: شكرا لك على هذا السؤال. من الواضح أن الرئاسة، يجب أن تحاول التصرف بطريقة محايدة فيما يتعلق بأساليب العمل.

لكن عندما نعقد اجتماعات، يجب أن نتحدث بصراحة ووضوح تامين. وأعتقد أن هذا النقاش (مع فيكتور أوربان) كان مهمًا لأنه كان صريحا ومنفتحًا للغاية، فقد عبرت جميع الدول الأعضاء عن نفسها بوضوح شديد في الدفاع عن قيم الاتحاد الأوروبي مؤكدة أن التكتل هو قبل كل شيء مجتمع من القيم، أكثر من مجرد اتحاد جمركي، وسوق داخلي، وعملة واحدة، إنه قبل كل شيء مجتمع قيم، وبالتالي يجب أن تكون هذه القيم في قلب عملنا.

يورونيوز: هل يمكننا معرفة ما قلته لفيكتور أوربان؟

أنطونيو كوستا: اجتماعات المجلس سرية. لن أقول ما قلته في الداخل. سأقول إن المعاهدات شديدة الوضوح. فقط أولئك الذين يريدون أن يكونوا جزءًا من الاتحاد هم في الاتحاد. وأولئك الذين هم في الاتحاد هم فيه لأنهم يتشاركون في تلك القيم ولا يمكن تكييف هذه القيم، يجب احترامها.

وهذا هو سبب وجود المادة السابعة، لضمان الامتثال للمعاهدات، تم فتح قضيتين، واحدة ضد بولندا والأخرى ضد المجر، وأحرزت الرئاسة البرتغالية تقدما.

قبل أسبوعين، عقدت جلسات استماع في كل من بولندا والمجر، وما زالت هذه القضايا مستمرة.

أخطرت المفوضية الأوروبية المجر بأنه مطلوب منها تقديم تفسيرات، ومع مراعاة التفسيرات المقدمة، ستقوم المفوضية الأوروبية بتقييم ما إذا كانت ستفتح إجراءات لانتهاك المادة السابعة أم لا.

يورونيوز: هل لا يزال للمجر مكان في الاتحاد الأوروبي الذي نعيش فيه اليوم؟

أنطونيو كوستا: نتمنى أن تظل جميع شعوب الدول الأعضاء البالغ عددها 27 جزءا من الاتحاد. لحسن الحظ، لدينا الآن مؤتمر حول مستقبل أوروبا حتى تتم هذه المناقشة بطريقة صريحة. لا تشترك جميع الدول الأعضاء اليوم في نفس القيم أو لديها نفس الرؤية الخاصة بالاتحاد كما فعلت عندما تمت الموافقة على معاهدة لشبونة.

والديناميكيات السياسية تغيرت، لذلك هناك دول لها موقف مختلف. أعتقد أن المؤتمر حول مستقبل أوروبا هو وقت مناسب لنا للتقييم.

تتميز معاهدة لشبونة بالمرونة الكافية للسماح بقليل من كل شيء: أولئك الذين يرغبون في التحرك بشكل أسرع يمكنهم استخدام عبارات المرور التي تسمح لنا بتغيير الأغلبية في مواضيع معينة، على سبيل المثال. يمكن لأولئك الذين يرغبون في التحرك بوتيرة أبطأ خلق تعاون مشترك.

وعليه هناك ما يكفي من المرونة لضمان أننا لسنا دائمًا ممزقين بين خطر الإصابة بالشلل أو الانهيار. إذا كان هناك اتفاق بين الجميع ، فهذا رائع. إذا لم يكن ذلك ممكناً، فلا يمكننا الوقوف في منتصف الجسر: لا أحد مشلول ولا الآخر في خطر الانهيار. إذن لديك العديد من المسارات التي يمكن اتباعها.

يورونيوز: رأينا خروج بريطانيا من التكتل لكننا لم نشهد بعد أي (حالة) طرد من الاتحاد.

أنطونيو كوستا: الطرد غير موجود، تعليق ممارسة حقوق التصويت هي أقصى عقوبة تنطبق على بلد ما في المادة السابعة.

"روسيا أكبر جار لنا ويجب أن تكون لدينا علاقة وثيقة وبناءة معها"

يورونيوز: من القضايا التي لم يتم التوصل إلى إجماع بشأنها في هذه القمة الأوروبية، هي السياسة الخارجية، والاقتراح الفرنسي والألماني لعقد قمة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. تم رفض الاقتراح. ألم يعد هناك مجال للتفاوض مع بوتين، ولهذا السبب ليس هنالك مجال لعقد قمة؟

أنطونيو كوستا: كانت هناك عدة أسباب وراء التوصل إلى هذا القرار. عندما يتعلق الأمر بالعلاقة مع روسيا، هناك موقف مشترك لجميع الدول الأعضاء. اقتراح بهذا الحجم، والذي يأتي في وقت قصير، دون التحضير المناسب، وبدون إطار العمل المناسب، يصبح من الصعب جدًا تمريره.

أعتقد أن الجميع يدركون جيدًا أن روسيا هي أكبر جار لنا. يجب أن تكون لدينا علاقة وثيقة وودية وإيجابية وبناءة مع روسيا. ولكي يحدث ذلك، من الضروري أن تحترم روسيا المبادئ الأساسية للقانون الدولي والعلاقة العادلة مع الاتحاد الأوروبي ومع كل دولة من الدول الأعضاء فيه.

هذه هي الرؤية الشاملة التي لدينا. الآن هناك رغبة في رؤية إطار جديد للعلاقات مع روسيا. ولكي يحدث ذلك، يجب أن تكون مستعدًا بشكل صحيح. يوجد 27 دولة، وليس لدينا جميعًا نفس تاريخ والعلاقات مع روسيا، وليس لدينا جميعًا نفس المسافة الجغرافية من موسكو، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند اتخاذ قرارات في هذا الشأن.

يورونيوز: من القضايا الأخرى التي كان الإجماع فيها صعبًا داخل الاتحاد، ميثاق الهجرة الذي تم اقتراحه في 2020، ولكن لم يتم التوقيع عليه حتى الآن. كانت تلك إحدى أولويات الرئاسة البرتغالية.

أنطونيو كوستا: تم تقسيم الاتفاقية إلى آليات مختلفة. هناك آليتان اتخذنا فيهما خطوات مهمة. الأولى هي التوجيهات بخصوص البطاقة الزرقاء، وإنشاء قنوات هجرة قانونية أساسية. الثانية نختتمها هذا الأسبوع، وهي التفاوض مع البرلمان الأوروبي لإنشاء وكالة اللجوء الأوروبية ، والتي تعد جزءًا أساسيًا من مراجعة نظام اللجوء في التكتل.

مصر يجب أن تتلقى الدعم من الاتحاد الأوروبي لتحملها عبء استقبال اللاجئين

يورونيوز: هناك أيضًا حديث عن إمكانية لتقديم المزيد من الأموال لتركيا: ثلاثة مليارات يورو بالإضافة إلى ستة مليارات تم منحها على مدى السنوات الست الماضية لوقف موجة الهجرة.

هناك منظمات غير حكومية، مثل منظمة العفو الدولية، تتهم الاتحاد بأنه رهينة دول مثل تركيا والمغرب مثلا مع الأحداث الأخيرة في سبتة، حيث يقدم المال لكنه فشل في وقف مصدر المشكلة بشكل فعال.

أنطونيو كوستا: هذه مواقف مختلفة. إن الاقتراح الذي تتم مناقشته الآن في المجلس لا يتعلق بتركيا، بل يتعلق بالتضامن الذي يجب أن يتمتع به الاتحاد مع الدول الخارجية التي تتحمل حاليًا عبئًا ثقيلًا للغاية في استقبال اللاجئين، أثقل بكثير من الاتحاد. دول مثل الأردن، مثلا، أو مصر التي يمكن ويجب أن تكون متلقية للدعم من الاتحاد الأوروبي. وكان هذا هو النقاش، لم يكن هناك حديث عن تركيا في هذا الشأن.

يورونيوز: لكن إذا واصلنا تقديم الأموال لتركيا، ألا تعتقدون أننا سنقع رهينة إرادة طرف ثالث؟

أنطونيو كوستا: هناك شيء واضح تمامًا: لا يحق لأي دولة استخدام اللاجئين كشكل من أشكال الضغط على الدول المجاورة.

لا يمكن لأوروبا أن تتجاهل أنها في حد ذاتها عامل جذب. للاجئين أصول متعددة، ومن أجل معالجة قضية الهجرة بأكملها، يتعين علينا العمل في بلدان المنشأ، وفي بلدان العبور، وعلى حدودنا وعلى قدرة الاندماج لأولئك الذين يدخلون أوروبا.

يجب -علينا- التمييز بين أوضاع الهجرة واللاجئين. وهذا يعني اتباع نهج عالمي لاستراتيجية الهجرة وليس مقياسًا واحدًا يمكن أن يكون له تأثير على شيء ما، علاوة على ذلك ، يجب أن نفهم أن الهجرات كانت موجودة منذ وجود الجنس البشري وطالما البشر موجودون فالهجرة مستمرة في الوجود، هذا أمر طبيعي في حياة البشر، وبالتالي فهي ظاهرة يجب تنظيمها مثل كل الظواهر البشرية الأخرى.

قواعد جديدة لإدارة التنقل داخل اوروبا

يورونيوز: نأتي الآن إلى القضية التي هيمنت على الأخبار خلال العام ونصف الماضية، بدأت الرئاسة البرتغالية بوضع معقد للغاية داخل البرتغال فيما يتعلق بالوباء. كانت هناك تحسينات ونحن الآن نعود إلى وضع أكثر تعقيدًا.

قد يؤدي عدم وجود قواعد موحدة بشأن تنقل الأشخاص عبر أوروبا إلى تعقيد المعركة وإدارة الموجة الرابعة المحتملة؟

أنطونيو كوستا: تم تحديد قواعد ومعايير التنسيق في التوصيات: هناك حزمة من القواعد تمت الموافقة عليها في أكتوبر/ تشرين الاول وفي 14 يونيو/حزيران دخلت توصية جديدة لتنسيق المعايير حيز التنفيذ وهذه المعايير تسمح بإدارة التنقل. لا أعتقد أن التنقلات داخل أوروبا هي التي كانت عامل انتشار العدوى.

عامل العدوى يكون في كل مرة يلتقي فيها شخصان، وكلما زاد عدد الأشخاص الذين التقوا زاد خطر الإصابة، سواء كانوا من خارج أوروبا أو داخلها.

توجد معايير التنسيق، الأمر الأساسي هو تسريع عملية التطعيم. ما تم إثباته هو أن متغير دلتا الجديد هذا يتمتع بقدرة هائلة على الانتقال، ولم يتم إثبات أنه يتفوق على التحصين الذي توفره اللقاحات. من ناحية أخرى، حماية جزء كبير من السكان الأكثر هشاشة، كان له تأثير على عدد الوفيات وشدة انتشار الفيروس التي باتت أقل مما كانت عليه في الموجات السابقة.

هذا لا يعني أننا يجب أن نكون راضين. يجب أن نبذل جهدًا في تحديد المتغيرات والاستمرار في الحفاظ على الممارسات الجيدة لحماية بعضنا البعض.

يورونيوز: كيف تلقيت انتقادات المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بذكرها أن البرتغال فتحت أبوابها أمام البريطانيين؟

أنطونيو كوستا: لم نفتح الأبواب أمام البريطانيين، بل اتبعنا التوصيات الأوروبية: يتعين على البريطانيين، من أجل دخول البرتغال، أن يخضعوا لاختبار إلزامي لدخول البرتغال وليس هناك أي شخص بريطاني دخل البرتغال دون أن يقدم اختبارًا سلبيًا.

يورونيوز: هل ستبقى هذه القواعد سارية بعد أن انضمت ماديرا إلى "القائمة الخضراء" للمملكة المتحدة؟

أنطونيو كوستا: ليس لدينا قواعد خاصة بكل بلد. لقد حددنا القواعد التي تنطبق على أي بلد اعتمادًا على الوضع فيه. إذا كانت بلجيكا أعلى من مستوى معين، فإن هذه القواعد تطبق عليها، إذا كانت أقل من ذلك، تطبق قواعد أخرى. القواعد هي نفسها بالنسبة لبلجيكا، وبريطانيا، وفرنسا ، وإسبانيا ، وأي بلد.

يورونيوز: يربط الكثير من الناس تدهور الوضع بمختلف الأحداث والمهرجانات الرياضية وقضية نهائي دوري أبطال أوروبا.

أنطونيو كوستا: لكن ثبت أن هذا ليس صحيحًا: تم إجراء نهائي دوري أبطال أوروبا في بورتو وثلثي الزيادة في الحالات التي نراها الآن تتركز حصريًا في منطقة لشبونة، ولا علاقة لها بدوري الأبطال.

حتى فيما يتعلق بالسياح، من الصعب أن يحدث هذا: الوجهات للسياح البريطانيين هي أساسًا جزيرة ماديرا، حيث يكون الانتشار ضئيل والغارف. ثلثي المشكلة تتركز في منطقة لشبونة، وبالتأكيد لا علاقة لها بالسياح.

يمكن أن تكون هناك عوامل أخرى. كما يجب أن نوضح أن انتشار الوباء في هذه المرحلة لا علاقة له بما حدث في المراحل السابقة، لا سيما من الناحية الصحية، وضغط الحاصل على الخدمة الصحية الوطنية، أو عدد وفيات سكاننا.

إيطاليا صاحبة حصة الأسد من خطة التعافي بحصولها على 200 مليار يورو

يورونيوز: قام رئيس المفوضية الأوروبية بجولة أوروبية لإعطاء الموافقة على الخطط. **يجب أن تحصل البرتغال على أكثر من 16 مليار يورو، وإسبانيا حوالي 80 مليارًا، واليونان 30 مليارًا. إيطاليا هي صاحبة الرقم القياسي مع 200 مليار.**

هل تجعلك حقيقة توليك رئاسة الاتحاد الأوروبي أكثر تواضعًا عندما يتعلق الأمر بتقديم الخطة؟ هل تحتاج البرتغال إلى أموال أقل من الدول الأخرى؟.

أنطونيو كوستا: حدد مفتاح توزيع الأموال في ظل الرئاسة الألمانية، وتم إصلاحه في يوليو الماضي عندما وافقنا على هذه الأداة وكان له علاقة بتأثير الوباء على توقعات النمو للاقتصادات المختلفة.

في تلك المرحلة كنا نعمل مع التوقعات، لذلك كان من المتوقع أنه في عام 2022 ستكون هناك مراجعة وتحديث للمعايير ومفتاح التوزيع هذا.

لذلك تم تخصيص مبلغ لكل دولة مع مراعاة مفتاح التخصيص هذا، وعدد السكان و تأثير الأزمة.

في الموجة الأولى، كانت إيطاليا وإسبانيا أكثر دولتين تضررتا، وبالتالي كانتا الدولتين اللتين حصلتا على تعويض أعلى من صندوق التعافي والمرونة.

يورونيوز: هذا التدفق للأموال إلى الدول التكتل يكاد يكون بنفس أهمية الأموال الأوروبية التي ذهبت إلى بعض الدول وقت الانضمام. كانت هناك أخطاء عديدة، والتي تسببت في تفاقم الأزمة في العديد من البلدان الأوروبية.

هل توجد الآن آلية للتحكم في كيفية إنفاق الأموال من خطة التعافي هذه لتجنب الأخطاء في المستقبل؟

أنطونيو كوستا: أولا، تجدر الإشارة إلى أن التقرير الذي قدمته المحكمة الأوروبية للمدققين في 2019 عن سجل حافل بالأموال الأوروبية يُظهر أن الاحتيال بأموال أوروبية باق ، ويمثل 0.75٪ من جميع الأموال.

لا توجد مشكلة في الأموال، فهناك العديد من آليات الرقابة التي كانت فعالة. هذه المرة توجد آلية تحكم أكثر تطلبًا، حيث يتم وضع جميع الخطط على أساس تعاقدي، مع الأهداف والمعالم والجداول الزمنية.

يتم توفير الأموال عندما يتم تحقيق هذه الأهداف وعندما يتم الوفاء بالجدول الزمني. المراقبة صارمة للغاية في هذه الأشهر الستة من رئاستنا.

أولاً، صادقت جميع الدول الأعضاء على القرار الذي سمح للمفوضية الأوروبية بإصدار الديون.

ثانيًا، أصدرت المفوضية الأوروبية الديون في ظل ظروف أفضل بكثير، وبتكاليف مالية أقل مما لو كانت صادرة عن عدة دول.

ثالثًا، قدمت 24 دولة عضو خطط التعافي الخاصة بها. اثنا عشر منها حصلت بالفعل على الضوء الأخضر من المفوضية الأوروبية.

في 13 يوليو، ومع تولي سلوفينيا الرئاسة، ينبغي الموافقة على خطط التعافي الاثنتي عشرة هذه.

سيكون هذا أمرا أساسيا بالنسبة لأوروبا هذه المرة للوفاء بقدرتها على تقديم استجابة قوية ومشتركة لهذه الأزمة الاقتصادية، وليس تكرار الأخطاء التي ارتكبتها قبل 10 سنوات، استجابة للإصلاح والاستثمار بدلا من السير في مسارات التقشف.

نحو مستقبل رقمي وأخضر

يورونيوز: ما هي أصعب لحظة في هذه الرئاسة خلال الأشهر الستة الماضية؟

أنطونيو كوستا: كانت هذه أوقاتًا صعبة للغاية فيما يخص مكافحة الوباء، وخاصة لوضع جميع خطط التعافي والقدرة على الصمود. تمكنا من الموافقة على جميع التشريعات المتعلقة بالتمويل، والإطار المالي متعدد السنوات، وتمت الموافقة على الحزمة الأخيرة هذا الأسبوع، وإصلاح السياسة الزراعية المشتركة التي تضم لأول مرة البعد الاجتماعي وتقوية البعد الأخضر للسياسة الزراعية المشتركة.

لقد نجحنا في الموافقة على تخفيف قواعد الميزانية والقواعد الخاصة بمساعدة الدولة للتمكين من الاستجابة الفعالة لهذه الأزمة.

إن اللحظة الأكثر لفتًا للانتباه في المستقبل هي أننا نجحنا في الانتقال من المبادئ العامة (النظرية) للركيزة الأوروبية للحقوق الاجتماعية إلى خطة العمل الخاصة بالحقوق الإجتماعية، يوجد الآن جدول زمني وإجراءات ملموسة مخطط لها من أجل تحويل هذا البعد الاجتماعي لأوروبا إلى حقيقة واقعة وجعل أوروبا حقًا اتحادًا أوروبيًا يحمي ويعزز ويطور نموذجها الاجتماعي. كل هذا هو المفتاح لدعم المناخ والانتقال الرقمي.

أمر رئيسي آخر كان الموافقة على قانون المناخ الجديد: لأول مرة لدينا قارة لديها التزام مشترك بحياد الكربون لعام 2050.

لذلك أعتقد أن الرئاسة البرتغالية هذه تترك مجموعة من العلامات الهامة للغاية. يجب أن نفخر لأننا حققنا الهدف الذي حددناه لأنفسنا: حان الوقت للعمل من أجل تعافي عادل وصديق للبيئة ورقمي.

يورونيوز: سلوفينيا تتولى رئاسة الاتحاد الأوروبي في الأول من يوليو، ما هي النصيحة التي تقدمها للحكومة السلوفينية للأشهر الستة المقبلة؟

أنطونيو كوستا: لا أقدم النصيحة، لقد أعطيت زميلي يانيز غانشا (رئيس وزراء سلوفينيا) بوصلة، نسخة طبق الأصل من البوصلة التي يستخدمها الملاحون البرتغاليون، أداة ملاحية مفيدة دائمًا.

وبالمناسبة، رئيس الوزراء السلوفيني على وشك تولي رئاسته الثانية، الأولى كانت في 2008، لديه خبرة، ستكون بالتأكيد رئاسة جيدة.

يورونيوز: شكرا جزيلا لك.