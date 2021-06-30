شاهد: لحظة انقلاب قارب يقل مهاجرين قرب لامبيدوزا الإيطالية ومصرع 7 أشخاص على الأقل

تبحث زوارق تابعة لخفر السواحل الإيطالي عن 9 مهاجرين مفقودين، من ضمنهم أطفال، بعد انقلاب قارب مكتظ بالمهاجرين قبالة سواحل جزيرة لامبيدوزا، يوم الأربعاء.

وصرحت السلطات الإيطالية مقتل سبعة مهاجرين تم انتشال جثثهم من البحر فيما تم إنقاذ 46 مهاجرا من نفس القارب. وبحسب خفر السواحل الإيطالي كان هناك 60 مهاجرا على متن القارب الذي يبلغ طوله حوالي 8 أمتار.

ويعتقد أن القارب انقلب بمجرد وصول طواقم الإنقاذ قبالة جزيرة صقلية.

ودعا توتو مارتيلو، رئيس بلدية لامبيدوزا، إلى عقد اجتماع مع رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراجي، وصرح للصحفيين: "هذه المأساة المتكررة في البحر الأبيض المتوسط مفجعة للقلب، ما الذي يجب أن يحدث أكثر من ذلك لجعل إيطاليا وأوروبا تفهمان أن هذا ليس حلا للمستقبل؟"

أعداد متزايدة من المهاجرين يصلون إيطاليا

ووصل أكثر من 250 مهاجرًا إلى الجزيرة الإيطالية الصغيرة في الساعات الأولى من يوم الأربعاء.

كما وصل أكثر من 19 ألف مهاجر إلى الشواطئ الإيطالية، حتى الآن من عام 2021. ويعتبر هذا العدد ثلاثة أضعاف أعداد المهاجرين من العام الماضي، بحسب إحصاءات وزارة الداخلية الإيطالية.

وتقول منظمات الإنقاذ إن هناك حوالي 700 مهاجر مفقودا أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا عبر وسط البحر الأبيض المتوسط.