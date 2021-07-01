مسؤول إفريقي: لم تذهب جرعة لقاح واحدة لكورونا من المصانع الأوروبية إلى القارة السمراء

انتقد المنسق في فريق العمل المكلف بتوفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في إفريقيا الموردين الأوروبيين.

وقال سترايف ماسييوا، الخميس، "لم تذهب جرعة واحدة ولا حتى قارورة واحدة من المصانع الأوروبية إلى إفريقيا".

من جانبه، ذكر مدير المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها جون إنكينجاسونج، أن القارة السمراء التي يبلغ عدد سكانها 1.3 مليار نسمة تواجه طفرة حادة في أعداد المصابين بفيروس كورونا.

ولفت إنكينجاسونج إلى أن واحد بالمئة فقط من سكان إفريقيا حصلوا على جرعة التطعيم كاملة.

وقالت منظمة الصحة العالمية الأسبوع الماضي، إن عملية تسليم شحنات اللقاحات إلى إفريقيا توقفت تقريبا.

وأردف ماسييوا، أن كوفاكس، المنصة الدولية لتوفير لقاحات للدول الفقيرة، وعدت بتقديم 700 مليون جرعة إلى القارة الإفريقية بحلول ديسمبر/كانون الأول.

في منتصف العام، تلقت إفريقيا 65 مليون جرعة فقط، ووصل 50 مليون جرعة عبر منصة كوفاكس.

ومع ذلك، أعلن ماسييوا أن الشحنات الأولى من اللقاحات المضادة لمرض كوفيد-19، من لقاحي جونسون اند جونسون وفايزر، التي تبرعت بها الولايات المتحدة لأفريقيا ستبدأ بالوصول بدءاً من مطلع الأسبوع المقبل.

وقال نكينجاسونج، إن إفريقيا سجلت 5.5 مليون إصابة مؤكدة بفيروس كوفيد-19 وشهدت زيادة بنسبة 23 بالمئة في أعداد الوفيات خلال الأسبوع الماضي.

وأضاف أنه لتحقيق هدف تطعيم 60 بالمئة من السكان، تحتاج القارة إلى 1.6 مليار جرعة لتطعيم جميع السكان بشكل كامل أو 800 مليون جرعة لإعطاء جرعة واحدة.