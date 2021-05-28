الصحة العالمية تقول إن إفريقيا بحاجة لعشرين مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا

أعلنت منظمة الصحة العالمية الخميس أن إفريقيا بحاجة لعشرين مليون جرعة على الأقل من لقاح أسترازينيكا في الأسابيع الستة المقبلة لإعطاء جرعة ثانية في الوقت المناسب لكل الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى.

وقال مكتب إفريقيا في منظمة الصحة العالمية في بيان إن هذا الأمر سيتيح احترام فترة الـ 8 إلى 12 أسبوعا بين الجرعتين الموصى بها لتأمين مناعة بنسبة 81 بالمئة لفترة طويلة للشخص الذي تلقى اللقاح.

بالإضافة الى هذه الحاجة الطارئة فإن "200 مليون جرعة إضافية من أي لقاح كان" مدرجة على لائحة منظمة الصحة العالمية للاستخدام الطارىء "هي ضرورية لكي تتمكن القارة من تلقيح 10 بالمئة من سكانها بحلول العام 2021".

وبحسب منظمة الصحة العالمية فان "28 مليون جرعة من مختلف اللقاحات ضد كوفيد-19 أعطيت في إفريقيا وهو ما يمثل أقل من جرعتين لكل مئة شخص" في القارة.

وعلى مستوى العالم، تم إعطاء 1,5 مليار جرعة من اللقاح بحسب المصدر نفسه.

وقالت الدكتورة ماتشيديسو مويتي مديرة إفريقيا في منظمة الصحة العالمية "فيما تصبح الإمدادات أكثر ندرة، فان تقاسم الجرعات يصبح حلا ملحا وضروريا على المدى القصير لضمان أن الأفارقة الأكثر عرضة لخطر الإصابة بكوفيد-19 سيحصلون على الحماية التي يحتاجون إليها". وأضافت "إفريقيا بحاجة للقاحات الآن. كل توقف في حملات التلقيح سيؤدي إلى خسارة أرواح وخسارة الأمل".

حتى 26 أيار/مايو، سجلت افريقيا أكثر من 4,7 ملايين إصابة بفيروس كورونا وحوالي 130 ألف وفاة.

وبحسب مويتي فان "عدد الحالات يرتفع" لكن "من المبكر جدا القول ما إذا كانت إفريقيا على وشك أن تشهد موجة ثالثة".