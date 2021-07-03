عشرات المفقودين إثر غرق مركب يقل مهاجرين قبالة السواحل الجنوبية لتونس

أعلن الهلال الأحمر التونسي السبت أن 43 شخصا فقدوا بعد غرق مركب يقل 127 مهاجرا ليل الجمعة السبت قبالة السواحل الجنوبية لتونس.

وقال مدير فرع الهلال الأحمر التونسي بمحافظة مدنين المنجي سليم لوكالة فرانس برس "تم انقاذ 84 مهاجرا وفقد 43 آخرون اثر غرق مركب يقل 127 مهاجرا قبالة سواحل مدينة جرجيس (جنوب)".

وانطلق المهاجرون من السواحل الليبية، حسب شهادات جمعها الهلال الأحمر التونسي من ناجين.

من جهتها، قالت وزارة الدفاع التونسية في بيان السبت إن القوات البحرية "أنقذت ليل الجمعة السبت بالتعاون مع قوارب صيد، 84 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلف من بنغلاداش والسودان واريتريا ومصر والتشاد". ولم تحدد الوزارة في بيانها عدد المفقودين.

وتتراوح أعمار الناجين بين ثلاث أعوام وأربعين عاما، كانوا على متن قارب غرق بالموقع شمال شرق جرجيس، وفقا للوزارة.

وأفاد الناجون أنهم أبحروا من سواحل زوارة بليبيا "في الليلة الفاصلة بين 28 و29 حزيران/يونيو، بنية اجتياز الحدود البحرية خلسة في اتجاه الفضاء الأوروبي".

وقد تم التوجه بهم نحو ميناء جرجيس لتسليمهم لاحقا الى الحرس الوطني لاتخاذ الاجراءات القانونية في شأنهم.