إيطاليا تنظم حملة تطعيم للمشردين والمهاجرين غير النظاميين

تحاول السلطات الإيطالية في مجال الصحة تطعيم الأشخاص المهمشين في المجتمع والأكثر هشاشة، من خلال تنظيم حملات لقاح ليلية في منطقة لاتسيو التي تضم روما.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن قدر المعهد الوطني الإيطالي للصحة والهجرة ومكافحة الفقر، أن هناك ما لا يقل عن سبعمائة ألف شخص في البلاد غير مسجلين في الخدمة الصحية الوطنية، وقد يعوزهم الوصول إلى برنامج حملة التطعيم ضد مرض كوفيدـ19 في البلاد.

فقام الأطباء والممرضون بتطعيم المشردين والمهاجرين غير النظاميين، والطلاب الأجانب والأجانب الذين يعملون بشكل قانوني في روما، والذين لا يمكنهم الحصول على لقاحات من خلال مبادرة تطعيم نظمها مستشفى سانتو سبيريتو في روما يومي السبت والأحد.

لقد تلقى أولئك الجرعة الأولى من لقاح جونسون أند جونسون، بينما قد يصعب عليهم الوصول للحصول على جرعة ثانية من اللقاح. ولمساعدة الناس في الوصول إلى الموقع، عزفت موسيقى الجاز يوم السبت ليلا، حيث جرى تقديم قهوة "إيسبريسو" و"الكورنيتي" صباح الأحد.

وإلى غاية يوم الأحد جرى تطعيم عشرين مليون شخص في إيطاليا بالكامل، وهو ما يمثل نسبة 33 في المائة من مجموع سكان البلاد، وفق جامعة جونس هوبكنز.