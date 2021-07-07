فيديو | دوامة من النار تحت سطح المياه في خليج المكسيك

ذكرت شركة النفط المملوكة من قبل الدولة المكسيكية يوم الجمعة، أن تسرب الغاز الناجم عن كسر في خط أنابيب لنقل الغاز تحت الماء تسبب بنشوب حريق على سطح الماء في خليج المكسيك.

ولفتت شركة بتروليوس مكسيكانوس "بيمكس"، إلى أنها "أرسلت زوارق لمكافحة الحرائق لضخ المياه فوق النيران بينما قالت مصادر أخرى أن العمال استخدموا النيتروجين في مكافحة الحريق".

وأشارت "بيمكس"، إلى أنه لم يتضرر أحد جراء الحادث الذي وقع في حقل كو- مالوب- زاب البحري.

ووقع التسرب فجر الجمعة على بعد حوالي 150 متراً من منصة حفر تابعة لشركة بتروليوس مكسيكانوس، غربي شبه جزيرة يوكاتان المكسيكية. وقالت الشركة إنها سيطرت على تسرب الغاز بعد نحو خمس ساعات.

وأدى الحادث إلى ظهور دوامة من النار تحت مياه خليج، في مشهد يعد فريداً من نوعه. ولم يتضح حتى هذه الأثناء حجم الأضرار البيئية الناجمة عن تسرب الغاز وألسنة اللهب المشتعلة في البحر.

وكتب ميوكو ساكاشيتا، مدير برنامج المحيطات في مركز التنوع البيولوجي، أن "اللقطات المرعبة لخليج المكسيك تُظهر للعالم أن التنقيب البحري قذر وخطير" مؤكداً أن هذه الحوادث ستستمر بالحصول ما لم تتوقف عمليات التنقيب البحري نهائياً.