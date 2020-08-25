فيديو.. العاصفة الاستوائية "لورا" تتحول إعصارا في خليج المكسيك وتهدد الساحل الأمريكي

تحولت العاصفة الإستوائية "لورا" إعصارا في خليج المكسيك الثلاثاء، مع رياح سرعتها 120 كلم في الساعة تهدد الساحل الأمريكي، بحسب المركز الوطني الأمريكي لرصد الأعاصير.

وتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن تشتد قوة العاصفة لورا، مع اقترابها من الساحل الجنوبي الغربي لولاية لويزيانا، وجزء من تكساس الأربعاء. وحذر المركز الوطني لرصد الأعاصير الذي يتّخذ في ميامي مقرا من فيضانات مفاجئة في مناطق من تكساس ولويزيانا وأركنساو.

وكتب حاكم ولاية لويزيانا جون بيل إدواردز في تغريدة على موقع تويتر، متوجها إلى سكان الولاية أن العاصفة لورا من المتوقع أن تلامس اليابسة على الأقل كإعصار من الفئة الثالثة، ودعا إدواردز السكان إلى الاستعداد، وتوفير ما سيحتاجون إليه ومتابعة الأخبار المحلية.

وأدت العاصفة إلى هطول أمطار غزيرة وحدوث فيضانات في هايتي وجمهورية الدومينيكان، حيث قتل ما لا يقل عن 24 شخصًا. وفي كوبا، تسببت العاصفة بأضرار مادية ولكن بدون تسجيل وفيات.

ويبدو أن موسم الأعاصير في المحيط الأطلسي، الذي يستمر رسميًا من 1 حزيران/يونيو إلى 30 تشرين الثاني/نوفمبر، سيكون شديدًا هذا العام.