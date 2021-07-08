شاهد: كوريا الشمالية تُحيي ذكرى وفاة مؤسسها والزعيم الكوري يزور ضريح جده

في الذكرى السنوية الـ 27 لوفاة كيم إيل سونغ، الذي يحظى بالاحترام داخل كوريا الشمالية باعتباره مؤسس البلاد، أعرب زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون الخميس أمام كبار المسؤولين، عن احترامه للزعيم السابق كيم إيل سونغ خلال تكريم خاص آقيم في قصر ضخم في ضواحي العاصمة بيونغ يانغ.

وزار الزعيم الكوري ضريح جده مؤسس كوريا الشمالية وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إن "كيم" زار قصر الشمس "كومسوسان".

ونشرت وسائل الإعلام الحكومية صورة واحدة ثابتة لكيم والمسؤولين، قائلة إن الزيارة بدأت في الساعة منتصف الليل بالتوقيت المحلي، 15:00 بتوقيت غرينتش الأربعاء.

يحوم اهتمام محلي وخارجي كبيرين بهذه الاحتفالات التي تقيمها البلاد بمشاركة كيم جونغ أون والمسؤولين أو الأقارب المرافقين له، لأنها تمكن من متابعة أخبار البلد الذي يعيش في فقاعة مغلقة عن العالم الخارجي.

في أبريل- نيسان الماضي، غاب الزعيم الكوري الشمالي عن حدث مشابه أقيم في نفس القصر، ما أدى إلى انتشار الشائعات حول صحته لأسابيع.

وفي العاصمة بيونغ يانغ، توافد مواطنون على الساحة التي يقف فيها تمثالي الزعيمين الراحلين كيم إيل سونغ وكيم جونغ إيل للمشاركة في ذكرى اوفاة كيم إيل سونغ. ووضع المتوافدون أكاليل الزهور أمام المعلمين في حين أدى أخرون التحية العسكرية لمؤسس البلاد.