شاهد: الفرنسي جان بول غوتييه يسلّم عصا البدل إلى اليابانية شيتوسيه إيبه

قال المصمم الفرنسي جان بول غوتييه خلال وجوده في كواليس العرض الأول الذي أقامته داره، لأزياء من تصميم ضيفتها اليابانية شيتوسيه إيبه، إنه بات الآن يحب الموضة "كمتفرج".

وكان جان بول غوتييه اعتزل التصميم في كانون الثاني/يناير 2020 من خلال عرض فخم أقامه في "تياتر دو شاتليه" بباريس في نهاية سنته الخمسين في المهنة، لكنه مع ذلك لم يبتعد عن الموضة.

وفي نهاية أيار/مايو الفائت، أعلنت دار جان بول غوتييه للأزياء أنها ستعاود إنتاج الملابس الجاهزة من خلال تشكيلات تتعاون فيها مع مصممين شباب، ارتكزت أولها على القميص البحرية التي اشتهرت بها الدار.

ولم يخرج غوتييه من الكواليس ليرحب بالجمهور إلى جانب المصممة اليابانية خلال عرضها الذي يشكّل جزءاً من أسبوع الأزياء الراقية (هوت كوتور) المقام حالياً في باريس، لكنه استقبل معجبيه في الكواليس بعد العرض.

وتتشابه اللغة التصميمية لغوتييه وشيتوسيه إيبه في كثير من الجوانب، وقد وقع اختياره عليها لتكون أول من يتولى التصميم من بعده، عندما كان يتسوق في متجر لعلاماتها التجارية "ساكاي" في طوكيو.

وقال لوكالة فرانس برس "شئت أن تأتي بعدي امرأة. لقد أحضرت معها ثقافتها اليابانية التي تشعر بها في الأحجام. هذا رائع ، إنه صوت جميل جداً"، مبديا سروره بالنتيجة.

أما شيتوسيه إيبه فكشفت من وراء الكواليس، باللغة اليابانية ومع الاستعانة بمترجم، أن جان بول غوتييه أعطاها تفويضاً مطلقاً، وقال لها إن "التصميم مسألة حرية".

وأكد غوتييه ذلك قائلاً "لم أعطِها أي تعليمات على الإطلاق! فهي عملت استناداً على الأرشيف".