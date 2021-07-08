بعد تداول اسم زيدان لخلافته...رئيس الاتحاد الفرنسي يؤكد بقاء ديشان في تدريب المنتخب الفرنسي

أكد رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم نويل لوغريت بأن مدرب المنتخب الوطني ديدييه ديشان سيستمر في منصبه على الرغم من خروج المنتخب من الدور ثمن النهائي لكأس أوروبا لكرة القدم وبأن المسالة حسمت "من دون أي نقاش".

وقال لوغريت لصحيفة "لوفيغارو" غداة الاجتماع الذي عقد بينه وبين المدرب الأربعاء "حسمت الإجابة على السؤال في مدى 3 دقائق. رغبته في البقاء قوية تماماً مثل رغبتي".

وكان ديشان قد استلم تدريب المنتخب عام 2012 خلفا لزميله السابق في المنتخب الفائز بمونديال 1998، لوران بلان، وقاده إلى ربع نهائي مونديال 2014 ثم إلى نهائي كأس أوروبا عام 2016 على أرضه قبل التتويج بمونديال روسيا 2018.

في المقابل، كان الخروج أمام سويسرا بركلات الترجيح في ثمن نهائي كأس أوروبا الحالية أول فشل له على رأس الجهاز الفني للديوك.

ويرتبط ديشان بعقد مع المنتخب حتى نهاية مونديال قطر المقرر في شهري تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر عام 2022.