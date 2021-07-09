شركة اسكتلندية تجمد عقارات مملوكة للهند في باريس سعيا لتحصيل ديونها البالغة 1.7 مليار دولار

أعلنت شركة طاقة اسكتلندية الخميس أنها حصلت على حق تجميد عقارات في باريس مملوكة للهند، في أحدث محاولة لها لاستعادة 1,7 مليار دولار تقول إن نيودلهي تدين لها بها.

وقضت محكمة تحكيم دولية العام الماضي بأن على الهند أن تدفع لشركة "كيرن إينرجي" 1,2 مليار دولار على خلفية نزاع ضريبي معقد. وتقول "كيرن" إن نيودلهي تدين لها كذلك بفوائد بقيمة 500 مليون دولار.

واستأنفت الهند الحكم، وهي طرف في العديد من النزاعات المماثلة يقول منتقدون إنها أثرت على جاذبيتها للاستثمار الأجنبي.

وصرح متحدث باسم "كيرن اينرجي" لوكالة فرانس برس أنها "حصلت على موافقة المحكمة الفرنسية لتجميد عقارات سكنية في وسط باريس مملوكة للحكومة الهندية".

ووفق صحيفة "فايننشال تايمز"، قالت الشركة إنها ستنقل فعليا ملكية 20 عقارا في العاصمة الفرنسية تقدر قيمتها بأكثر من 20 مليون يورو (24 مليون دولار).

وذكرت تقارير إعلامية هندية أن "كيرن" لن تطرد المسؤولين الهنود الذين يعيشون في العقارات، ونقلت عن الشركة قولها إنها "تفضل تسوية ودية مع حكومة الهند".

وأضافت الشركة أنه "رغم ذلك، في غياب مثل هذه التسوية، يتعين على كيرن اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لحماية مصالح مساهميها الدوليين".

من جهتها، قالت وزارة المالية الهندية إنها "لم تتلق أي إشعار أو أمر أو اتصال بهذا الصدد من أي محكمة فرنسية".

وجاء في بيان لها أن "(الحكومة) تحاول التأكد من الوقائع، وعندما يتم تلقي مثل هذا الأمر، سيتم اتخاذ السبل القانونية المناسبة".

في وقت سابق من العام، وضعت "كيرن اينرجي" عقارات عديدة في مانهاتن مملوكة لشركة الخطوط الجوية الهندية في مرماها عندما رفعت دعوى قضائية في نيويورك لاعتبار أن شركة الطيران "غير منفصلة قانونيا" عن الحكومة الهندية.

وبحسب تقارير إعلامية، حددت الشركة أصولا خارجية بقيمة 70 مليار مملوكة للدولة الهندية من المحتمل أن تتم مصادرتها.

وأضاف بيان وزارة المالية الهندية أن " مناقشات بناءة عقدت (مع كيرن) وتظل الحكومة منفتحة على حل ودي للنزاع ضمن الإطار القانوني للبلاد".