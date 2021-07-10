فيديو: دعوات لجعل جزيرة في بحيرة دوكان شمال العراق محمية لطيور النورس

وسط بحيرة دوكان شمال العراق، تستقبل جزيرة أنواعا عدة من طيور النورس خلال فترة التعشيش، إذ تبدأ النوارس هجرتها إلى الجزيرة لتضع بيضها في منتصف شهر أيلول/سبتمبر من كل عام.

وتتوسط الجزيرة الصغيرة بحيرة دوكان في محافظة السليمانية، وهي موطن للطيور من منتصف أيلول/سبتمبر إلى غاية منتصف يوليو/تموز من كل عام.

وتهاجر آلاف الطيور إلى الجزيرة من مناطق مطلة على البحر الأبيض المتوسط، لتضع البيض ثم تتم عملية التفريخ، قبل عودة الطيور إلى البحر، لكن أعداد هذه الطيور تراجع إلى حد كبير مقارنة بعامي 2019 و2020.

ويقول رئيس جمعية الصيادين في بحيرة دوكان علي محمد، إن طيور النورس تضفي جمالا على البحيرة، وتجذب الناس لزيارتها، ولكن بين 70 و80 في المائة من النوارس ماتت كما يقول، بسبب أناس يصطادونها أويبيعونها. ودعا علي محمد إلى ضوروة وجود مراقبين في المنطقة، لتكون محمية فيها حراس للغابات وللبيئة.

وقد قدمت جمعية رانيا للصيادين ومنظمة كردستان الطبيعة مقترحا إلى حكومة الإقليم، لتحويل الجزيرة إلى محمية طبيعية، ولكن ما من قرار اتخذ بشأن هذا الوضع، في غياب قوانين لحماية الطيور، بينما يوجد حظر على الصيد في المنطقة، من نهاية شباط/فبراير حتى منتصف يونيو/حزيران.