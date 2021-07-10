شاهد: مارة في طوكيو يقفون بذهول واعجاب لمشاهدة قطة ثلاثية الأبعاد على شاشة عملاقة

في شارع شينجوكو في قلب العاصمة طوكيو وقف المارة بإعجاب وذهول أمام شاشة عملاقة تتوسط الشارع لرؤية قطة تكاد أقرب إلى الواقع منه إلى الخيال بفضل تقنية ثلاثية الأبعاد "3 دي".
وتظهر القطة "مايك نيو" على شاشة يبلغ طولها 8 أمتار وعرضها 18 مترا بمعدل سبع مرات في اليوم لتحية الجماهير وهي أحد أكثر السلالات شهرة وشعبية في البلاد.
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