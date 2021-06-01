يرتدي صاحب مطعم في تايوان وأصدقاؤه، ملابس الرجل العنكبوت وسلحفاة النينجا ترتلز، أثناء توزيعهم الوجبات الغذائية على العاملين في المجال الصحي من هم متواجدين في الخطوط الأمامية لمواجهة فيروس كورونا منذ بداية انتشار هذا الوباء القاتل في مختلف أنحاء العالم، كخطوة تهدف إلى رسم الابتسامة على وجوههم المنهكة، في ظل الارتفاع المفاجئ بأعداد المصابين في الجزيرة الواقعة في جنوب شرقي آسيا.
يقول جيمي تشينغ، صاحب المطعم "أشعر بالصدمة حقا من شدة تأثير هذا الوباء. كنا هنا خلال فترة السارس(المتلازمة التنفُّسية الحادة الشديدة)، ولم يكن بهذا التأثير الخطير لأنه لم يدم طويلا".
ويتابع تشينغ "لقد عانينا من خسائر مادية كبيرة جراء هذا الوباء. ثم حدث هذا التفشي الواسع للفيروس مما جعلنا نشعر باليأس الشديد"، وأضاف "في الوقت الحالي، ليس لدي زبائن إلا أنه لا يزال يتعين علي دفع الإيجار ورواتب الموظفين، واعتقدت أنه من الممكن أن أقوم بتصنيع بعض الصناديق التي تحتوي على الطعام وتوزيعها على العاملين في المجال الصحي".
ولفت تشينغ إلى أنه شعر بالحاجة القصوى للقيام بشيء ما وتقديم يد العون للتعبير عن تضامنه مع العاملين في القطاع الصحي ومع الحكومة ولإظهار "أننا نحاول بشكل جدي التعامل مع هذا الوباء والوقاية منه".
No Comment المزيد من
شاهد: في غزة... حتي المسارح وعروض الدمى المتحركة لم تسلم من القصف الإسرائيلي
شاهد: سكان غزة يتوافدون على الشاطئ هروبا من مشاهد الدمار الذي خلفه القصف الإسرائيلي
شاهد: الجهود متواصلة لإخماد حريق نشب على سفينة راسية في سيريلانكا
شاهد: حشود كبيرة من البريطانيين تتوافد على الشواطئ في أحر يوم في السنة حتى الآن
شاهد: عشرات النشطاء من"غرينبيس" يغلقون مخزنا للصويا غرب فرنسا
شاهد: بعد أن اجتاحت نيوزيلندا.. الفيضانات تجبر مئات العائلات على إخلاء منازلهم
شاهد: "كورونا" وابتكارات جديدة لبيع الأغذية في لندن.. تجارة شونا مثالا
شاهد: مظاهرة في بولندا دعماً للمعارضة البيلاروسية
شاهد: شبان فلسطينيون يمارسون رياضة الباركور على أنقاض بنايات دمرها القصف الإسرائيلي في غزة
شاهد: مراسم تبديل الحرس الرئاسي الروسي داخل قصر الكرملين
شاهد: مظاهرات عنيفة في كولومبيا والجيش ينتشر بعد سقوط قتلى
شاهد: غزة وبحرها.. مئات الفلسطينيين يسرقون لحظات من الفرح بعد جحيم القصف والدمار
شاهد: محاولات جديدة لإخماد النيران في سفينة شحن قبالة شواطئ سريلانكا
شاهد: جنود أمريكيون يضعون الأعلام على قبور الجنود في أرلينغتون عشية يوم الذكرى
شاهد: مدينة غوما في الكونغو الديمقراطية شبه قاحلة وبركان نيراغونغو يهدأ حاليا