شاهد: سجناء يتسلقون سطح أحد سجون أستراليا باستخدام الحبال السميكة

شهدت إصلاحية "باركلي" في مدينة سيدني الأسترالية حريقاَ ضخماً نشب بأحد أجزاءها تبعه أعمال شغب من قبل عدد من المساجين.

وفي أعقاب اندلاع الحريق، تسلق حوالي 14 سجيناً إلى سطح المنشأة باستخدام حبال سميكة لتجاوز الأسلاك الشائكة، بحسب وصف وسائل إعلام محلية.

وأظهرت لقطات مصورة المساجين أثناء وقوفهم فوق سطح المبني قبل أن يتم إلقاء القبض عليهم من قبل أفراد الشرطة.

ولم يعرف حتى الآن السبب الذي أدى لاندلاع الحريق أو غرض السجناء من إطلاق أعمال الشغب تلك.