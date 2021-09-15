أسترالي (64 عاماً) يسلّم نفسه للشرطة بعد ثلاثة عقود من فراره من السجن

سلّم رجل في الرابعة والستين من العمر فرّ من سجن في أستراليا في التسعينات، نفسه بعد حوالى 30 سنة من فراره، بحسب الشرطة الأسترالية. وصرّحت شرطة نيو ساوث ويلز أن الرجل استخدم منشارا وقطّاعات براغٍ، ليهرب من سجن في شمال سيدني سنة 1992.

وجاء في بيان أنه "بين السابعة مساء من يوم الجمعة 31 تموز/يوليو والسابعة صباحا من يوم السبت الأوّل من آب/أغسطس، هرب رجل في الخامسة والثلاثين من العمر من مركز إصلاحي في شارع هوف ستريت في غرافتون".

وفي ذاك الوقت، "منيت جهود البحث عن السجين الفارّ بالفشل"، بحسب بيان للشرطة. وكشفت صحيفة "سيدني مورنينغ هيرالد" أن الرجل الذي سجن بتهمتين على صلة "بزرع نبات محظور"، كان يتنقّل بعد فراره على شواطئ سيدني الشمالية.

وقصد الستّيني الأحد مركزا للشرطة حيث سلّم نفسه، وكشفت صحيفة "دايلي تيليغراف" المحلية أنه كان مشرّدا، وقد وجّهت إليه تهمة الفرار من السجن، ووضع مجدّدا خلف القضبان ولم يُسمح بإطلاق سراحه بكفالة.