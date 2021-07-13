طالبان تحذر تركيا من إبقاء قواتها وتقول إنها لا تريد قتالا داخل المدن الأفغانية

حذرت حركة طالبان الثلاثاء تركيا من إبقاء قواتها في أفغانستان بعد انسحاب القوات الدولية بقيادة الولايات المتحدة من البلد، مؤكدة أن قرارا كهذا "مستهجن".

وأعلنت الحركة في بيان أن "قرار القادة الأتراك ليس حكيما، إنه انتهاك لسيادتنا ولوحدة وسلامة أراضينا وهو مخالف لمصالحنا الوطنية"، وذلك بعد أيام على إعلان تركيا أن قواتها ستتولى ضمان أمن مطار كابول بعد انسحاب القوات الأجنبية المقرر في نهاية آب/أغسطس.

أكد قيادي كبير في الحركة أنها لا تريد خوض قتال داخل المدن الأفغانية في وقت يشن فيه المتمردون حربا خاطفة في البلاد.

وأوضح أمير خان متقي أحد مفاوضي طالبان "الآن ومع انتقال المعارك من الجبال والصحارى إلى أبواب المدن لا يريد المجاهدون القتال داخل المدن".

وأضاف "من الأفضل استخدام أي سبيل ممكن (..) للتوصل إلى اتفاق منطقي لتجنيب تعرض مدننا لأضرار".

وفي بيان منفصل اعتبرت الحركة أن قرار تركيا ضمان أمن مطار كابول بعد انسحاب القوات بقيادة لولايات المتحدة "مستهجن".

وأعلنت الحركة في بيان أن "قرار القادة الأتراك ليس حكيما، إنه انتهاك لسيادتنا ولوحدة وسلامة أراضينا وهو مخالف لمصالحنا الوطنية"، وذلك بعد أيام على إعلان تركيا أن قواتها ستتولى ضمان أمن مطار كابول بعد انسحاب القوات الأجنبية المقرر في نهاية آب/أغسطس.