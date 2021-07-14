طالبان تعلن السيطرة على معبر حدودي مهم مع باكستان وكابول تنفي

سيطرت حركة طالبان التي تشن منذ شهرين هجوما على عدة جبهات ضد القوات الأفغانية، على معبر حدودي مهم بين أفغانستان وباكستان في ولاية قندهار الجنوبية على ما قال متحدث باسمها.

وأكد مسؤول في قوات الأمن الباكستانية طلب عدم الكشف عن اسمه لوكالة فرانس برس أن حركة طالبان سيطرت على معبر سبين بولدوك-شامان. وأوضح "رفعوا علمهم وأنزلوا العلم الأفغاني".

وأفاد العديد من سكان المنطقة في اتصال أجرته معهم وكالة فرانس برس بأن قوات طالبان تنتشر في بلدة فيش، لا سيما في المباني الرسمية وكذلك على الطريق بين سبين بولداك وقندهار، عاصمة الولاية.

وقال ذبيح الله مجاهد في بيان إن "مقاتلينا سيطروا على بلدة فيش الحدودية المهمة في ولاية قندهار. ومن الآن فصاعدًا، أصبح الطريق الذي يربط جمارك شامان وسبين بولداك وقندهار تحت سيطرتهم".

وأضاف أن طالبان "تطمئن جميع التجار والمقيمين إلى أن سلامتهم مضمونة".

من جهتها ، قالت وزارة الداخلية الأفغانية لوكالة فرانس برس إن القوات الأفغانية "صدت" محاولة طالبان للسيطرة على نقطة حدودية قرب سبين بولداك.

وقال المتحدث باسم الوزارة طارق عريان لوكالة فرانس برس ان "ارهابيي طالبان تحركوا بالقرب من المنطقة الحدودية" في منطقة سبين بولداك، لكن "القوات الأمنية صدت هجومهم".