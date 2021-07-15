الولايات المتحدة ترسل إلى الأردن نصف مليون جرعة من لقاح فايزر

بدأت الولايات المتحدة الخميس شحن نصف مليون جرعة من لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا إلى الاردن ضمن جهودها العالمية لمواجهة الفيروس، على ما أفاد مسؤولون.

وقال مسؤول كبير في البيت الأبيض لوكالة فرانس برس إن "500 ألف جرعة من لقاح فايز بدأ شحنها من الولايات المتحدة إلى الأردن وستصله السبت".

وبحسب المسؤول، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، يتم ارسال هذه الجرعات بترتيب مباشر بين الولايات المتحدة والأردن وليس عبر الآلية العالمية لتأمين لقاحات للدول الفقيرة "كوفاكس".

وقال ذات المسؤول لفرانس برس "نحن فخورون بقدرتنا على إيصال هذه اللقاحات الآمنة والفعالة لشعب الأردن".

وفي إشارة إلى ما يبدو أنه منافسة دبلوماسية بين الولايات المتحدة وروسيا والصين فيما يتعلق باللقاحات، قال المسؤول "نحن نشارك هذه اللقاحات ليس لتأمين خدمات أو الحصول على تنازلات، نفعل هذا بهدف وحيد هو إنقاذ الأرواح".

وبالإضافة إلى تقديم 80 مليون جرعة من لقاح كوفيد-19 لدول أجنبية توزع عبر "كوفاكس" تعهدت واشنطن بتقديم 2 مليار دولار لهذا البرنامج.

وتخطط واشنطن كذلك لشراء 500 مليون جرعة من لقاح فايزر نفسه لصالح الاتحاد الإفريقي و92 دولة فقيرة.

وقال المسؤول الأميركي "هذه لحظة فريدة في التاريخ، وتتطلب قيادة أميركية".

نجح الأردن، الذي يبلغ عدد سكانه نحو 10 ملايين، في مواجهة انتشار الوباء.

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية بلغ اجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس في المملكة حتى صباح الأربعاء 9855، وكانت بلغت ذروتها في آذار/مارس.

أرسلت الولايات المتحدة سابقًا شحنات من اللقاح تبرعت بها إلى فيتنام وهندوراس وبنغلاديش.