فيديو: ولية العهد البلجيكية تشارك في تدريبات عسكرية في إحدى الثكنات

تقول ولية العهد البلجيكية، الأميرة إليزابيث (19 عاماً)، إنها استمتعت كثيراً خلال سنة من التدريبات التي أجرتها في الأكاديمية العسكرية الملكية، بحسب تصريحات أدلت بها خلال المعسكر الصيفي للمدرسة في آرلون (جنوب) الجمعة الماضية.

في المدرسة، على مدار الأسابيع الثلاثة والنصف القادمة، ستزيد من صقل مهاراتها وتقنياتها العسكرية. هذه هي المرحلة الأخيرة من عامها الأول (والأرجح الوحيد) كضابطة متدربة في القوات المسلحة البلجيكية.

وقالت الكولونيل إيزابيل فانهافرمايت إن الأميرة أظهرت نفسها كواحدة من الطالبات الجيدات، مضيفة "كان من دواعي سروري أن تكون معنا، وأكبر شيء بالنسبة لنا هي أنها كانت مثل أي شخص آخر هنا".