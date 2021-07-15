شاهد: جندي فرنسي يفاجئ صديقته بطلب يدها للزواج خلال عرض عسكري

قبل لحظات من بدء العرض العسكري السنوي بمناسبة العيد الوطني الفرنسي وأمام مئات الجنود والمتفرجين، ركع جندي فرنسي الأربعاء على الأرض، ليطلب يد حبيبته للزواج.

وفاجئ الجندي الشاب ماكسيميليان حبيبته بعد أن قرر أن يتقدم لطلب يدها في جادة الشانزليزيه الشهيرة حيث يقام العرض، وأمام بعض من الجماهير التي حضرت للاحتفال باليوم الوطني.

واستمر المشهد لمدة دقيقة واحدة وحصد آلاف المشاهدات بعد أن نشره سلاح البر في الجيش الفرنسي على حسابه الرسمي على موقع تويتر.

وانتهى المشهد بقبلة بين الحبيبين وسط هتافات وتهليلات الحاضرين.

وأقامت فرنسا هذا العرض بعد انقطاع العام الماضي بسبب جائحة كوفيد-19، وكان الحذر سيد الموقف في وقت تحاول فيه البلاد تجنب موجة وبائية رابعة جراء المتحورة دلتا الشديدة العدوى.

وفي 2020 في خضم الجائحة ألغي عرض 14 تموز/يوليو العسكري في إجراء لم تشهده فرنسا منذ الحرب العالمية الثانية واستُعيض عنه بمراسم مقتضبة في ساحة كونكورد.

وعادت القوات العسكرية والإعلام والمدرعات هذه السنة إلى جادة شانزيليزيه الشهيرة في العاصمة الفرنسية، لكن حضور العرض كان محصورا على من لديهم شهادات صحية تثبت عدم إصابتهم بالفيروس.

وسمح لعشرة آلاف شخص فقط بالجلوس في المدرجات في مقابل 25 ألفا في الظروف العادية.