فيديو: لندن تترقب وصول أندر وأغلى طابع بريد في العالم

تنتظر مدينة لندن وصول وعرض أغلى طابع بريد في العالم المسمى "1c Magneta" والذي تعود بداية تداوله إلى عام 1856 في مستعمرة غيانا البريطانية السابقة ويبلغ سعره أكثر من سبعة ملايين يورو.

ويقول ديفيد غولدثورب، وهو خبير كتب بدار مزادات سوذبي، إن الطابع هو "الأندر والأكثر شهرة من نوعه في التاريخ".

وطبقاً لغولدثورب، تم العثور على الطابع الذي يبلغ طوله 29 ميليمترا وعرضه 26 ميليمترا، بواسطة طالب مدرسي اسكتلندي عاش في غيانا البريطانية وكان مغرماً بجمع الطوابع البريدية.

ويضيف غولدثورب: "وجد الصبي الطابع بين أوراق عمه وتعرف عليه بوضوح كطابع، وكطابع غير عادي إلى حد ما ، لكنه لم يأخذ قيمتها بأكثر من ذلك فقام بمبادلته مع جامع طوابع محلي آخر، على ما أعتقد، لمجموعة من الطوابع الأجنبية الأخرى".

ويؤكد غولدثورب أنه تم تقدير القيمة الحقيقية للطابع لاحقاً وبشكل تدريجي مع انتقالها من جامع للطوابع إلى آخر: "بدأت تجلب المزيد والمزيد من المال. إنه الطابع العالمي الرئيسي الوحيد غير الموجود في مجموعة الطوابع الملكية البريطانية".

وتضم قائمة الملاك السابقين للطابع الفريد من نوعه الحكومة الفرنسية ورجل الأعمال المدان بجريمة قتل الأمريكي جون دو بونت.

وسيصل الطابع إلى مطار هيثرو بلندن حيث سينقل بواسطة شاحنة نقل مصفحة إلى مقر معرض "ستانلي غيبونز" المتخصص في تجارة الطوابع البريدية النادرة في العالم.