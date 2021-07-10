بيعت رسمة صغيرة تعود للرسام الإيطالي ليوناردو دافنشي الخميس، في دار كريستيز في لندن بسعر قياسي بلغ 8.9 مليون جنيه إسترليني أي مايعادل 12.2 مليون دولار، لتحطم بذلك هذه الرسمة رقما قياسيا لأغلى لوحة تباع لدافنشي حتى الآن.

وتمثل الرسمة التي يبلغ قياسها 3 بوصات في 3 بوصات، أو ما يعادل7 في 7 سنتيمترات، رأس دب مرسوم بلون موحد داخل إطار، ويُعتقد أن هذه الرسمة الصغيرة تعود إلى أوائل ثمانينيات القرن التاسع عشر.

ولم تحدد هوية الشخص الذي قام بشراء هذه اللوحة الفنية الصغيرة في غرفة المزاد. ولم تكن هناك منافسة من أي من مزايدي الهاتف أو الإنترنت.

هذا وبيعت لوحة الرسام الإيطالي ليوناردو دافنشي "حصان وراكب" عام 2001 مقابل 11.5 مليون دولار.