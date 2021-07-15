شاهد: سيارة ستيف ماكوين في فيلم "لو مان" للبيع في مزاد علني في أميركا

تعرض سيارة "بورش 917 K"، سيارة السباق التي قادها الممثل الأميركي ستيف ماكوين عام 1971 في فيلم "لو مان" للبيع في مزاد علني يقام من قبل دار سوذبي للمزادات ومقره في مدينة نيويورك، في أغسطس/أب المقبل.

ومن المتوقع أن "تباع السيارة ما بين 16 إلى 18.5 مليون دولار أميركي ومن الممكن أن تصبح أغلى المبيعات التي حققتها شركة بورش المصنعة للسيارات على الإطلاق"، كما يقول إيان كيلير، كبير مسؤولي التسويق في سوذبي.

هذا ومن المفترض أن يتم عرض سيارة فيراري 410 سوبر أميركا، موديل 1959، وأن يتراوح سعرها بين 6 إلى 8 ملايين دولار.