رغم تلقيه جرعتي التطعيم ضد كورونا .. إصابة وزير الصحة البريطاني بكوفيد-19

أعلن وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد السبت أنه مصاب بكوفيد-19، قبل يومين من رفع جميع القيود تقريبًا في البلاد، في خطوة تثير القلق بسبب الزيادة الكبيرة في الحالات المرتبطة بالمتحورة دلتا.

وأشار وزير الصحة البريطاني إلى أنه كان قد حصل على جرعتين من اللقاح المضاد للمرض.

وقال جاويد في مقطع فيديو نشره على تويتر: "كنت أشعر بوعكة الليلة الماضية، لذا أجريت فصحا سريعا لكشف الإصابة هذا الصباح وجاءت النتيجة إيجابية. لذلك أعزل نفسي الآن في المنزل مع عائلتي، حتى أحصل على نتيجة فحص بي سي آر". وأنهى جاويد تطعيمه ويؤكد أن عوارضه "خفيفة جدا".

وتحدث الوزير بدون كمامة في مجلس العموم بعد ظهر الاثنين، لتأكيد رفع معظم القيود المرتبطة بفيروس كورونا في البلاد اعتبارًا من 19 تموز/يوليو، بما في ذلك الوضع الإلزامي للكمامة والتباعد الجسدي، وعاد إلى مجلس النواب في اليوم التالي للإجابة على أسئلة النواب.

وتبرر الحكومة رفع تدابير العزل بنجاح حملة التلقيح التي أطلقت في كانون الاول/ديسمبر، وسمحت لأكثر من ثلثي البالغين بإنهاء التطعيم بالكامل، و "أضعفت" الصلة بين المرض والاستشفاء والوفاة، ما مكن نظام الصحة العامة من مواجهة هذه الأزمة.

ومع ذلك يستمر عدد الإصابات في الارتفاع، بسبب المتحورة دلتا الشديدة العدوى والمنتشرة بقوة في المملكة المتحدة. وسجلت البلاد 50 ألف حالة يومية الجمعة في أرقام غير مسبوقة منذ كانون الثاني/يناير. والمملكة المتحدة واحدة من أكثر الدول تضررا في أوروبا من فيروس كورونا، الذي تسبب بوفاة 128500 شخص.

وفي الفيديو الذي نُشر على تويتر السبت، حث الوزير من لم يتلقوا بعد الجرعة الثانية من اللقاح على القيام بذلك "في أقرب وقت"، وأن يتم فحصهم في حال ظهرت عليهم أعراض أو خالطوا شخصا ثبتت إصابته.