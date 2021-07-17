شاهد: الجيشان الألماني والهولندي يشاركان في جهود إنقاذ ضحايا الفيضانات

يشارك الجيش الألماني بجهود الإنقاذ مع ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات في أوروبا الغربية إلى أكثر من 150 السبت.

واستخدم جنود ألمان العربات المدرعة التابعة للجيش لسحب السيارات من طريق سريعة غمرتها المياه غربي البلاد.

وقالت الشرطة إن أكثر من 90 شخصًا لقوا حتفهم في مقاطعة أرويلر بغرب ألمانيا، وهي واحدة من أكثر المناطق تضررًا، ويخشى وقوع المزيد من الضحايا.

أعلنت السلطات، الجمعة، مقتل 63 شخصًا في ولاية راينلاند بالاتينات، حيث تقع أهرويلر.

وتأكد مقتل 43 شخصًا آخرين في ولاية شمال الراين وستفاليا المجاورة، وهي الولاية الأكثر اكتظاظًا بالسكان في ألمانيا.

وذكرت قناة RTBF البلجيكية أن عدد القتلى في بلجيكا ارتفع إلى 27 يوم السبت.

بحلول السبت، انحسرت المياه في معظم المناطق المتضررة، لكن المسؤولين يخشون من العثور على المزيد من الجثث في السيارات والشاحنات التي جرفت.

كذلك في هولندا عمل الجنود والمتطوعون طوال الليل لتدعيم السدود وحماية الطرق.

سُمح لآلاف السكان من مدن بوندي وفولواميس وبروملين بجنوب هولندا بالعودة إلى ديارهم صباح السبت بعد إجلائهم يومي الخميس والجمعة.