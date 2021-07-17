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العالم

ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في أوروبا إلى 153 بينهم 133 في ألمانيا

بقلم:  يورونيوز مع أ ف ب
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بلجيكي يرمي أشياء تالفة بعد الفيضانات في إنزيفال، بلجيكا، 16 يوليو 2021
بلجيكي يرمي أشياء تالفة بعد الفيضانات في إنزيفال، بلجيكا، 16 يوليو 2021   -   حقوق النشر  AP Photo
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ارتفعت حصيلة ضحايا العواصف والفيضانات في ألمانيا السبت إلى 133 شخصا على الأقل، كما أعلنت الشرطة المحلية في بيان، ما يرفع عدد القتلى في أوروبا إلى 153 شخصا.

وقالت الشرطة في كوبلنتس "وفقا للمعلومات الحالية، لقي تسعون شخصا حتفهم في الكارثة" في راينلاند-بالاتينات وهي واحدة من أكثر المناطق تضررا. ويضاف ذلك إلى مقتل 43 شخصا في رينانيا شمال فستفاليا وهي منطقة ألمانية أخرى ضربتها العواصف، ومقتل عشرين آخرين في بلجيكا.