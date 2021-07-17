الآلاف يحتجون في فرنسا ضد إلزامية التطعيم بلقاح مضاد لكوفيدـ19

تظاهر آلاف الفرنسيين في أنحاء البلاد، احتجاجا على إلزام العاملين في مجال الرعاية الصحية على الخضوع للتطعيم بلقاحات مضادة لكوفيدـ19، معربين عن رفضهم للشهادة الصحية التي ستكون مطلوبة لدخول المطاعم وأماكن أخرى.

وفي العاصمة باريس، جذبت مسيرة قادها سياسي يميني متطرف مناهض لحملة التطعيم ضد كوفيدـ19 حشدا كبيرا، تملك بهم الغضب إزاء القواعد الجديدة التي أقرها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هذا الأسبوع.

وحمل المتظاهرون لافتات كتبت عليها عبارات تندد "بالدكتاتورية الطبية" وبماكرون، ونظمت إلى جانب ذلك مظاهرات في سترازبورغ شرق فرنسا وفي ليل في الشمال ومونبلييه في الجنوب ومناطق أخرى.

وتهدف الإجراءات التي أعلنها الرئيس الفرنسي إلى الحد من انتشار فيروس كورونا المتحور دلتا، وحماية المستشفيات من طفرة جديدة لعدد المصابين.

وقد أمر ماكرون جميع لعاملين في مجال الرعاية الصحية، بتلقي التطعيم المضاد لكوفيد بحلول منتصف شهر أيلول/سبتمبر، وأعلن أن الشهادات الصحية الخاصة بكوفيدـ19 ستكون مطلوبة في جميع المطاعم والحانات والمستشفيات ومراكز التسوق والقطارات والطائرات.

وللحصول على التصريح الصحي الذي سيكون مطلوبا ابتداء من الشهر المقبل، ينبغي على الأشخاص أن يكونوا خضعوا للتطعيم بالكامل، أو تعافوا مؤخرا من الإصابة، او أجروا اختبارا سلبيا للفيروس. وقد دفعت هذه الإجراءات أعدادا قياسية من الأشخاص للتسجيل بهدف التطعيم، ولكنها أثارت كذلك غضب اناس آخرين.

حق دخول المسافرين من دول القائمة الحمراء

في هذه الأثناء أعلنت الحكومة الفرنسية تشديد الرقابة على الحدود اعتبارا من يوم الأحد، لكنها قالت أيضا إنها ستسمح بدخول المسافرين من أي مكان من العالم، الذين تم تطعيمهم بالكامل.

وتعترف فرنسا بلقاحات كوفيدـ19 المرخصة من الاتحاد الأوروبي وهي فايزر/بيونتيك، وموديرنا، وجونسون أند جونسون، وأسترازينيكا، بينما لا تعترف باللقاحات المصنوعة في الصين وروسيا.

واعتبارا من يوم الأحد، ستبدأ فرنسا في مطالبة اي شخص لم يتم تطعيمه بتقديم نتيجة اختبار سلبي لكوفيدـ19، لا يكون قد مرت عليه 24 ساعة، إذا كان المسافر يريد عبور الحدود الفرنسية، وإذا كان قادما من بريطانيا أو إسبانيا أو البرتغال او هوندا أو اليونان أو قبرص.

وقد أضافت الحكومة الفرنسية تونس وإندونيسيا وكوبا وموزمبيق إلى القائمة الحمراء للبلدان ذات المخاطر العالية للفيروس، وفقا لبيان صدر اليوم السبت، ومع ذلك، ستمنح فرنسا الآن حق الدخول للمسافرين من أي دولة من دول القائمة الحمراء، إذا تم تطعيمهم بالكامل.