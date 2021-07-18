شاهد: موجة حارة في المغرب تدفع بسكانه وزواره إلى الشواطئ والمسابح

يغزو السياح الشواطئ المغربية وحمامات السباحة الأحد مع وصول درجات الحرارة إلى 47 درجة مئوية في بعض المناطق.

في مراكش، يرتاد السياح والسكان مسبح أوسيريا، أكبر مسابح المدينة، في حين يتوجه آخرون إلى المقاهي أو المطاعم المكيفة.

تقول إدارة الأرصاد الجوية المغربية إن البلاد تشهد موجة حارة ستستمر حتى نهاية الأسبوع المقبل، حيث سيبدأ انخفاض تدريجي في درجات الحرارة في الشمال، اعتبارًا من الثلاثاء المقبل.

وستتراوح درجات الحرارة خلال هذه الموجة الحارة وفقاً للأرصاد بين 44 إلى 47 درجة مئوية، في وسط وجنوب وجنوب شرق البلاد.

وسجلت عدة مناطق، منذ يوم الجمعة، ارتفاعا اشتثنائيا في درجات الحرارة بسبب الكتل الهوائية الحارة والجافة القادمة من الصحراء باتجاه المغرب.

وصلت الحرارة في مدينة سيدي سليمان خلال الأسبوع الماضي إلى 49.6 درجة مئوية.