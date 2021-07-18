تركيا تندد بقرار محكمة العدل الأوروبية حظر الحجاب وتصفه بانتهاك للحريات

نددت تركيا يوم الأحد بقرار محكمة تابعة للاتحاد الأوروبي يسمح بحظر ارتداء الحجاب في ظروف معينة ووصفته بأنه "انتهاك واضح للحريات الدينية" وقالت إنه سيؤدي إلى تفاقم التعصب ضد المسلمات في أوروبا.

وكانت محكمة العدل الأوروبية‭‭ ‬‬ومقرها لوكسمبورغ قضت يوم الخميس بأن من حق الشركات أن تمنع الموظفات من ارتداء الحجاب في ظل ظروف معينة إذا كانت بحاجة لذلك لإبراز حيادها لزبائنها.

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان إن القرار دلالة على تزايد الخوف من الإسلام (إسلاموفوبيا) في وقت قالت إن المسلمات يتعرضن فيه لتمييز متزايد بسبب معتقداتهن الدينية.

وجاء في بيان الوزارة "إن قرار محكمة العدل الأوروبية الصادر في وقت تتزايد فيه نزعة الإسلاموفوبيا والعنصرية والكراهية التي أصبحت أوروبا رهينة لها يتجاهل الحريات الدينية ويوجد أساسا وغطاء قانونيا للتمييز".

ويوم السبت أدان مدير الإعلام بالرئاسة التركية فخر الدين ألتون القرار وقال إنه "محاولة لإضفاء الشرعية على العنصرية".