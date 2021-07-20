شاهد: الدبان هوميروس وأورليسيس إلى الحرية في أميركا بعد سجن في لبنان لنحو 10 سنوات

أخيرا وبعد عقد من الحبس في أقفاص إسمنتية في لبنان، سينقل الدبان هوميروس وأوليسيس جوا إلى بيئتهما الطبيعية في إحدى محميات الولايات المتحدة.

وفقا لجماعة "حيوانات لبنان Animals Lebanon" ومقرها بيروت، فإن دبين بنيين سوريين، اسمهما هوميروس وأوليسيس، أنقذا من حديقة حيوانات خاصة في قرية قرب مدينة صور في جنوب لبنان.

وأطلق الدبان بعد أن أقنع نشطاء حقوق حيوان صاحب الحديقة بأنهما يستحقان مكانًا أفضل من الأقفاص الصغيرة التي حبسوا بها لأكثر من 10 سنوات.

يقول جيسون ماير، مدير منظمة "حيوانات لبنان": "لا ينبغي أن يعيش أي حيوان في مثل هذه الظروف الرهيبة، دون طعام مناسب، أو رعاية بيطرية، أو سكن".

يوم الأحد نقل الدبان، اللذان يزن كل منهما 130 كيلوغراماً، إلى مطار رفيق الحريري الدولي في صناديق نقل معدنية كبيرة بعد إجراء فحوصات طبية.

ستكون الوجهة الأولى الإمارات، ومن ثم سيطيران من هناك إلى شيكاغو، وبعدها سينقلان إلى محمية الحيوانات البرية في كولورادو.

هذه الرحلة سبق وتأخرت مرتين، الأولى عندما بدأت الأزمة الاقتصادية الحادة في البلاد منذ ما يقرب من عامين، ثم المرة الثانية بسبب تفشي فيروس كورونا وإغلاق المطار لأسابيع بسبب القيود الصحية.

هذه ليست المرة الأولى التي تنجح فيها منظمة "حيوانات لبنان" بإنقاذ حيوانات من ظروف غير مناسبة، فقد أغلقت سابقا أربع حدائق حيوان غير مطابقة للمواصفات، وأرسلت الحيوانات التي كانت فيها إلى محميات في الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي وجنوب إفريقيا.

لا تزال الدببة والحيوانات المهددة بالانقراض تعامل كحيوانات أليفة نادرة وغريبة في حدائق خاصة في لبنان.

وتنتمي الدببة البنية السورية إلى نوع فرعي صغير نسبياً من الدببة البنية المعرّضة للانقراض. وهذا النوع من الدببة لم يعد موجوداً في البرية في سوريا أو لبنان، بحسب منظمة "بير كونسرفيشن" البريطانية غير الحكومية.