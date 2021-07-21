فيضانات ألمانيا تسببت بخسائر مؤمن عليها تصل قيمتها إلى خمسة مليارات يورو

قال اتحاد شركات التأمين الألمانية هذا الأربعاء إن الفيضانات الكارثية التي ضرب غرب البلاد الأسبوع الماضي ستكلف شركات التأمين 5 مليارات دولار تقريباً.

وقال مدير الاتحاد يورغ أسموسين في بيان "نتوقع خسائر بقيمة تتراوح بين أربعة وخمسة مليارات يورو" واصفاً ما حدث في ألمانيا بأنه "واحد من أكثر العواصف تدميراً في التاريخ الحديث".

وعقدت حكومة المستشارة أنغيلا ميركل اجتماعا الأربعاء للموافقة على حزمة إغاثة ضخمة من أجل إعادة إعمار مناطق ألمانية دمرتها فيضانات غير مسبوقة، ولحمايتها بشكل أفضل في المستقبل.

الأسوأ في التاريخ

بعد أسبوع على كارثة فيضانات هي الأسوأ في تاريخ المنطقة والتي أودت بحياة 170 شخصاً على الأقل في ألمانيا و200 في أوروبا، سيوافق "الائتلاف الحكومي الواسع" من اليمين واليسار على إعطاء الضوء الأخضر لمساعدات للمنازل المدمرة والشركات والبنى التحتية الأساسية.

كما تعهّدت ميركل خلال زيارة الثلاثاء إلى بلدة باد مونسترايفيل العائدة للقرون الوسطى والتي لحقت بها أسوأ الأضرار أن تقدم برلين المساعدات في المدى القريب والبعيد.

وأكدت ميركل أن الوزراء سيمهدون الطريق أمام تقديم مساعدة عاجلة للمواطنين الذين تكبدوا خسائر، وسيبذلون كل ما بوسعهم "كي تصل الأموال إلى الناس بسرعة". وتقدر المبالغ الأولية بنحو 400 مليون يورو.