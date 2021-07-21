"إنستغرام" تقدم لمستخدميها خيارا جديدا للتحكم بالمحتوى "الحساس"…. ماذا يعني ذلك؟

أعلنت منصة "إنستغرام" إضافة ميزة جديدة، باسم"التحكم في المحتوى الحساس" يوم الثلاثاء، ستتيح للمستخدمين إمكانية ضبط المحتوى الحساس على خلاصة حساباتهم.

سيتمكن المستخدمين عبر هذه الميزة من تقييد أشخاص معينين من التفاعل معهم، إضافة لإمكانية الاختيار بين "السماح" أو "التحديد" و"التحديد أكثر" في ما يتعلق بالصور ومقاطع الفيديو التي قد "تزعج أو تسيء".

ونشرت الشركة التي تملكها شركة فيسبوك بياناً الثلاثاء جاء فيها "تمنحك هذه الميزة الجديدة التحكم في المحتوى الحساس. يمكنك أن تقرر ترك الأشياء كما هي أو يمكنك ضبط التحكم في المحتوى الحساس لرؤية المزيد أو تقليل رؤية المحتوى الحساس".

ولاحظت شركة "فيسبوك" التي تملك التطبيق الشهير في بيان أن "لكل شخص تفضيلات مختلفة فيما يتعلق بما يريد رؤيته في إكسبلور (أي الخلاصة العامة)، وستوفر ميزة التحكم هذه المزيد من الخيارات" للمستخدمين.

إلا أن خيار "السماح" لن يكون متوافراً للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً.

ما هو المحتوى الحساس؟

ويتعلق المحتوى "الحساس" في "إنستغرام" بالعنف والتلميحات الجنسية. وتحظر قواعد الشبكة بشكل خاص العري، إذ لا يُسمح للمستخدمين بإظهار أجزاء معينة من الجسم، مع استثناءات لحالات الرضاعة الطبيعية أو الأعمال الفنية.

وتركز "إنستغرام" بقسم الإرشادات والتوصيات على منع المحتوى الذي يحض على الكراهية أو التنمر أو أي محتوى آخر قد يمثل خطرًا على إلحاق الأذى بالناس.

وذكّرت المنصة بأنها سبق أن بدأت "باعتماد هذا التوجه مكن خلال استخدام أدوات بينها القدرة على تعطيل التعليقات أو تمكين المستخدم من منع شخص ما من التفاعل معه" على "إنستغرام". وقبل أربع سنوات، أضافت الشبكة ايضاً خاصية "فلتر" تتيح تمويه المحتوى "الحساس"، مع تحذير يترك للمستخدم الخيار في رؤية الصورة أم لا.