بسبب كتب للأطفال.. شرطة هونغ كونغ تعتقل 5 أخصائيين بتهمة التحريض على الفتنة

أعلنت شرطة هونغ كونغ، الخميس اعتقال خمسة من أعضاء الجمعية العامة لأخصائيي النطق بتهمة التحريض على الفتنة، بعدما نشروا كتباً للأطفال فيها استعارات سياسية.

ووفقا لموقع الرابطة، نشرت الجمعية ثلاثة كتب أطفال تحاول فيها شرح الحركة الديمقراطية بطريقة مبسطة، وتعرض قصصاً حول قرية من النعاج تحاول إبعاد مجموعة من الذئاب.

وفي قصّة أخرى تخطط نعاج لإنجاز إضراب أو تخطط للهرب عبر قارب.

وأعلنت الشرطة في مؤتمر صحفي، عقدته في هونغ كونغ، أن المنشورات أو القصص تحرض على الكراهية والعنف وتستخدم استعارات سياسية، لأحداث الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية التي اجتاحت هونغ كونغ عام 2019.

كما جمدت الشرطة حوالي 21 ألف دولاراً من الأصول المرتبطة بالنقابة، بموجب قانون الأمن القومي الجديد والذي فرضته الصين العام الماضي، بعد الاحتجاجات الواسعة.