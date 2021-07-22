فيديو | روسيا تطلق وحدة "ناوكا" التي تزن 20 طناً إلى محطة الفضاء الدولية

أطلقت روسيا وحدة مختبرات متعددة الأغراض إلى محطة الفضاء الدولية، أطلقت عليها اسم "ناوكا" (علم) وهي تهدف إلى توفير مساحة أكبر للتجارب العلمية، ومساحة للطاقم على متن المحطة.

وأطلق الصاروخ "بروتون إم" وهو يحمل وحدة "ناوكا" من محطة الإطلاق الفضائية في بايكونور في كازاخستان. وتزن الوحدة 20 طناً، ويتوقع أن ترسو في محطة الفضاء الدولية بعد ثمانية أيام.

وكان تم تأخير إطلاق وحدة المختبر متعدد الأغراض الذي يطلق عليه اسم "ناوكا" مرات عدة، بسبب مشاكل فنية. وكان مقرراً في الأصل أن يتم إطلاق المختبر سنة 2007.

وفي عام 2013 وجد الخبراء تلوثاً في نظام وقود الوحدة، ما دفع إلى استبداله بمبالغ مكلفة، كما خضعت أنظمة "ناوكا" الأخرى للتحديث والإصلاح على مدى سنوات.