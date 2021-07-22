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فيديو | مركبة دراغون لسبيس إكس تغيّر نقطة التحامها بمحطة الفضاء الدولية

بقلم:  يورونيوز مع أ ف ب
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مركبة الفضاء سبيس أكس دراغون إلى اليسار، تقترب من محطة الفضاء الدولية ، السبت 24 أبريل 2021.
مركبة الفضاء سبيس أكس دراغون إلى اليسار، تقترب من محطة الفضاء الدولية ، السبت 24 أبريل 2021.   -   حقوق النشر  ناسا/ أب
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غيرت مركبة سبيس إكس "كرو 2 كرو دراغون" موقع التحامها بالمحطة الفضائية الدولية، وذلك في وقت مبكر من يوم الأربعاء. ويعتزم رواد الفضاء على متن "كرو 2" العودة إلى الأرض، بحلول أوائل تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وهذه هي المرة الثانية حيث تغير المركبة مكان التحامها مع محطة الفضاء الدولية. وكانت مهمة "كرو-2" انطلقت من فلوريدا في الثالث والعشرين من نيسان/أبريل ووصلت إلى محطة الفضاء في الـ24.

ومن المتوقع أن تعود إلى الأرض في بداية تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.