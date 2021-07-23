وزير داخلية فرنسا يدعو إلى "التيقظ" بعد تهديدات من تنظيم القاعدة

طلب وزير الداخلية الفرنسي جيرار دارمانان الجمعة من حكام المناطق "التيقظ" هذا الصيف، بمواجهة التهديدات الإرهابية، بعدما نشر تنظيم القاعدة شريطاً مصوراً قبل أيام، وفق ما علمت وكالة فرانس برس الجمعة.

وبثّ التنظيم في 15 تموز/يوليو مقطع فيديو ندّد فيه بـالتجديف الذي تجسّده الرسوم الكاريكاتورية المسيئة للنبي محمّد، وهاجم فرنسا بشدة، داعياً إلى استهداف مصالحها.

وفي مذكرة وجّهها الأربعاء إلى حكام المناطق واطلعت فرانس برس على نسخة منها، وصف دارمانان مضمون الشريط بالخبيث، داعياً إياهم إلى الحفاظ على "مستوى عال" من تدابير اليقظة في تموز/يوليو وآب/أغسطس، خصوصاً مع "الاستئناف الجزئي للنشاطات الاقتصادية والثقافية".

ودعا دارمانان إلى التحسّب مع بدء جلسات المحاكمة في هجمات 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 (خصوصاً قاعة باتاكلان واستاد دو فرانس) المقرر في أيلول/سبتمبر، لافتاً الى أن تعليمات جديدة بشأن السلامة ستوجّه في مرحلة لاحقة بهذا الصدد.