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الهند

فيديو | الهند تستقبل مولوداً جديداً من الباندا الأحمر المهدد بالانقراض

بقلم:  يورونيوز مع أ ب
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باندا أحمر في حديقة حيوان وودلاند بارك في سياتل، الولايات المتحدة الأمريكية.
باندا أحمر في حديقة حيوان وودلاند بارك في سياتل، الولايات المتحدة الأمريكية.   -   حقوق النشر  Elaine Thompson/AP
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أعلنت حديقة حيوان هندية عن ولادة شبل الباندا الأحمر ضمن برنامج مخصص لزيادة أعداد الحيوانات المهددة بالانقراض.

وتتعرض دبب الباندا الأحمر للصيد في موطنها الأصلي في جبال الهيمالايا الشرقية والصين بسبب فرائها الذي يتميّز بلونه النحاسي وذيولها الكثيفة والتي تستخدم عادة في صناعة القبعات والأزياء بشكل عام.

ويقدر عدد الباندا الأحمر في البرية بنحو 10 آلاف باندا فقط، ولذا تم إدراجه ضمن قائمة الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة كنوع مهدد بالانقراض.