دراسة كندية: جرعة واحدة من معظم اللقاحات توفر حماية من متحورة دلتا

أظهرت نتائج دراسة كندية، أن جرعة واحدة فقط من اللقاحات الثلاثة فايزر-بيونتك"، موديرنا، وأسترازينيكا توفر حماية ضد متحورة دلتا، بخلاف نتائج دراسة بريطانية نشرت سابقاً (الثلاثاء الماضي).

وأعلنت شركة أسترازينيكا، نشرها للدراسة 16 يوليو/ تموز، والتي قارنت فيها اللقاحات الثلاثة وفعاليتها ضد متحورة دلتا، ولكن لم يتم مراجعتها بعد من قبل العلماء، أي لم تخضع لما يعرف علمياً بـ"مراجعة الأقران"، كي يتبناها أهل العلم بشكل كامل.

ووجد مؤلفو الدراسة أن جرعة واحدة من أي من اللقاحات الثلاثة توفر حماية كبيرة ضد العدوى المصحوبة بأعراض متوسطة أو شديدة.

وخصصت الدراسة نسبة الفعالية لكل لقاح، وحصل لقاح فايزر-بيونتك على فعالية بنسبة 56 بالمئة ضد العدوى، أما لقاح موديرنا فكان فعالا بنسبة 72 بالمئة، وأخيراً لقاح أسترازينيكا بنسبة 67 بالمئة.

تختلف نسب وأرقام هذه النتائج مع نتائج دراسة أخرى نُشرت الخميس في مجلة "نيو إنغلاند جورنال أوف ميديسين" وكانت نسبة الفعالية بعد جرعة واحدة كالتالي: 36 بالمئة فقط بعد جرعة واحدة من فايزر-بيونتك، وبنسبة 30 بالمئة فعالية للقاح أسترازينيكا.