هل تمثل سلالة دلتا خطرا أكبر على الأطفال؟

قال الدكتور خوان دوموا، طبيب الأمراض المعدية للأطفال في مستشفى جونز هوبكنز في الولايات المتحدة، إن قدرة دلتا على الانتشار بسهولة أكبر تجعلها أكثر خطورة على الأطفال وتؤكد الحاجة إلى الأقنعة في المدارس وإلى إجراء التطعيم بما يكفي بالنسبة لكبار السن.

تجاوزت معدلات الإصابة الأسبوعية بين الأطفال الأمريكيين في وقت سابق من هذا الشهر 250 ألفًا، متجاوزة ذروة فصل الشتاء الماضي، وفقًا لبيانات من الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال ورابطة مستشفيات الأطفال. منذ بدء الوباء، ثبتت إصابة أكثر من 5 ملايين طفل في الولايات المتحدة بكوفيد-19.

وتم تحديد متحورة دلتا في 180 دولة على الأقل، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية. وأدى الارتفاع الحاد في عدد الإصابات أيضًا إلى زيادة في دخول الأطفال الصغار والمراهقين إلى المستشفيات في عدد كبير من تلك البلدان.

في الولايات المتحدة، كان معدل الدخول إلى المستشفى بسبب كوفيد-19 أقل من 2 لكل 100،000 طفل في أواخر أغسطس وأوائل سبتمبر، على غرار ذروة الشتاء الماضي، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

يمكن للأرقام الهائلة أن تجعل الأمر يبدو كما لو أن الأطفال يزدادون سوءًا مع متحورة دلتا، لكن الخبراء يقولون إن هذا ليس هو الحال على ما يبدو، حيث يعاني معظم الأطفال المصابين بعدوى خفيفة أو لا توجد أعراض ولا يحتاجون إلى دخول المستشفى.

تستمر اللقاحات ضد كوفيد-19، في توفير الحماية ضد متحورة دلتا، بين الأطفال الذين يبلغون من العمر 12 عامًا أو أكبر، المؤهلين للحصول على اللقاحات، وكان معدل الاستشفاء الأسبوعي في يوليو أعلى 10 مرات بالنسبة لغير الملقحين من أولئك الذين حصلوا على اللقاحات، وفقًا لبيانات مركز السيطرة على الأمراض.