ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا في بريطانيا

أعلنت السلطات الصحية البريطانية عن ظهور سلالة جديد لكوفيد-19 في وقت لا يزال العالم يواجه فيه المتحورة "دلتا" التي نشأت في الهند وفي طريقها لأن تصبح السلالة السائدة من بين الإصابات.

وقالت صحفية "ميرور" نقلاً عن خبراء بهيئة الصحة العامة في إنجلترا إنهم بصدد دراسة السلالة الجديدة لاستنباط المزيد من المعلومات عنها.

إلا أنهم أكدوا أنه ليس هناك أي دليل يشير إلى ضعف فاعلية اللقاحات المضادة المتوفرة في مواجهتها.

وقال بيان الهيئة: "تم تحديد 16 حالة مؤكدة من B.1.621 في جميع أنحاء البلاد حتى الآن، ومعظمها مرتبطة بالسفر إلى الخارج".

وأضاف: "لا يوجد حاليا أي دليل على أن هذا البديل يسبب مرضا أكثر خطورة أو يجعل اللقاحات المنتشرة حاليا أقل فعالية".

وتواجه بريطانيا، التي قطعت شوطاً كبيراً في تطعيم مواطنيها، ارتفاعاً كبيراً في أعداد الإصابة بسلالة دلتا التي صارت تشكل 99% من مجمل إصابات كوفيد-19 في البلاد.