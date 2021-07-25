كوفيد-19: ارتفاع الوفيات في تونس والإصابات في المغرب و10 حالات جديدة بالأولمبياد

أعلنت وزارة الصحة المغربية يوم السبت تسجيل 5494 إصابة ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬جديدة بفيروس كورونا، ارتفاعا من 1910 حالات يوم الجمعة، ليصل إجمالي الإصابات في المملكة إلى 575162.

وأشارت بيانات الوزارة إلى تسجيل 23 وفاة جديدة، ارتفاعا من 19 حالة يوم الجمعة، ليصل الإجمالي إلى 9559 وفاة.

وكان المغرب قد شدد من بعض الإجراءات الاحترازية بسبب المنحى التصاعدي لعدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا، ابتداء من يوم الجمعة.

ومن بين هذه الإجراءات تقليص الطاقة الاستيعابية للمطاعم والمقاهي بنسبة 50 في المئة ومنع حفلات الزفاف ومراسم العزاء.

وفي تونس، تم تسجيل 284 حالة وفاة و5359 إصابة جديدة خلال ال24 ساعة الأخيرة وذلك بعد أن تم تسجيل 317 حالة أمس السبت عن ال24 ساعة التي سبقته في ارتفاع قياسي للوفيات جرّاء الفيروس في البلاد.

حالات جديدة بالألعاب الأولمبية

أعلنت اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو عن عشر حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الحالات المتعلقة بالبطولة إلى 132 حالة.

وسجلت العاصمة اليابانية يوم الأحد 1763 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في ثالث أيام دورة الألعاب التي كان من المقرر إقامتها العام الماضي وتأجلت بسبب جائحة كورونا.

وشهدت حالات الإصابة بالفيروس ارتفاعا في الأسابيع الأخيرة لتصل إلى 1979 يوم الخميس، في أعلى حصيلة منذ يناير - كانون الثاني.

وفي آسيا أيضا، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا في ماليزيا منذ بداية الجائحة حاجز المليون يوم الأحد بعد أن سجلت وزارة الصحة 17045 إصابة جديدة.

وبذلك يرتفع مجمل حالات الإصابة في الدولة الواقعة بجنوب شرق آسيا إلى مليون و13438.

وذكر بيان حكومي يوم الأحد أن الهند سجلت 39742 إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية. وأظهرت بيانات وزارة الصحة تسجيل 535 حالة وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليصل إجمالي الوفيات إلى 420551.

سجلت تايلاند يوم الأحد رقما قياسيا في الإصابات اليومية بفيروس كورونا بلغ 15335 إصابة ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 497302.

كما سجلت تايلاند 129 وفاة جديدة ليصل إجمالي الوفيات إلى 4059 وقالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين يوم الأحد إن بر الصين الرئيسي سجل 32 إصابة جديدة بكوفيد-19 يوم السبت نزولا من 35 إصابة قبل يوم.

ويبلغ حاليا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 92529 في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.

أوروبا

سجلت روسيا 24072 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الأحد، بينها 3406 في موسكو، مما يرفع مجمل الإصابات إلى ستة ملايين و126541.

وذكر فريق العمل الحكومي المعني بمواجهة الفيروس أن 779 توفوا جراء أسباب متعلقة بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 153874.

وتشهد روسيا زيادة في الإصابات، وترجع السلطات ذلك إلى انتشار السلالة دلتا لكن مسؤولين أشاروا في الأيام القليلة الماضية إلى أن عدد الحالات بدأ في التراجع على الأقل في العاصمة موسكو.

وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية يوم الأحد أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع إلى ثلاثة ملايين و755898 بعد تسجيل 1387 إصابة جديدة. وأشارت البيانات إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 91524 بعد تسجيل أربع وفيات.