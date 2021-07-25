اليونسكو تدرج أربعة مواقع ألمانية على قائمتها للتراث

أدرجت منظمة اليونسكو مرتفع ماتيلدنهوة في ألمانيا، إحدى تحف الهندسة العائدة لحقبة الفن الجديد، ومدنا أوروبية للمنتجعات الصحية على قائمتها للتراث العالمي.

وأعلنت اللجنة الألمانية لليونسكو عن هذا القرار في الاجتماع السنوي للجنة التراث العالمي في مدينة فوتشو الصينية والذي يُعقد عبر الإنترنت حتى نهاية تموز/يوليو.

ويشكل مرتفع ماتيلدنهوة الذي أنشئ في دارمشتات في غرب البلاد في نهاية القرن التاسع عشر بمبادرة من دوق هسن الأكبر إرنست لودفغ، "نموذجا رائعا للجمالية الرؤيوية"، وفق رئيسة لجنة اليونسكو الألمانية ماريا بوهمر.

وقالت بوهمر في بيان إن الفنانين والمهندسين المعماريين من خلال إبداعاتهم التي أُنجزت بأكثريتها بين عامي 1901 و 1914، مهدوا الطريق للهندسة المعمارية الحديثة.

هذا المجمع الذي يضم على وجه الخصوص "برج العرس" الملقب أيضا ببرج الأصابع الخمسة بسبب سقفه المميز، ومنحوتات وفسيفساء وحدائق، تعرّض لأضرار بالغة جراء قصف الحلفاء خلال الحرب العالمية الثانية قبل ترميمه بين عامي 1982 و1990.

كما أدرجت لجنة اليونسكو على قائمتها للتراث العالمي 11 مدينة أوروبية للمنتجعات الصحية، بينها ثلاث في ألمانيا هي باد إمس وبادن بادن وباد كيسينغن ومدن أوروبية أخرى منها فيشي في فرنسا ومونتيكاتيني في إيطاليا وكارلوفي فاري في تشيكيا.

وتلتئم لجنة التراث العالمي لليونسكو في دورتها السنوية عبر الانترنت حتّى 31 تموز/يوليو برئاسة تيان شوجون من فوتشو (الصين)، وهو نائب الوزير الصيني للتعليم ورئيس اللجنة الوطنية الصينية في اليونسكو.