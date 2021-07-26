شارك حوالي ثلاثين رجلا في الدورة 445 من مسابقة الغوص، من جسر مدينة موستار القديم في البوسنة والهرسك، المدرج على قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو). وفاز بلقب الدورة في مسابقة "السنونو" الصربي دراغان ميلنوفيتش، وتنص المسابقة على أن يكون الرأس إلى الأسفل عند القفز من فوق الجسر، الذي يبلغ ارتفاعه 26 مترا، فوق نهر نيريتفا.
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