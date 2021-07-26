الفاتيكان يكشف عن ممتلكاته العقارية لأول مرّة

كشف الفاتيكان السبت الفائت أنه يمتلك أكثر من 5100 عقار، معظمها في إيطاليا، كما نشرت في اليوم نفسه، إدارة الوقف الكنسي وإرث الكرسي الرسولي، موازنة الكرسي للعام 2020 وهي المرة الأولى التي تُنشر فيها بيانات الموازنة منذ تاسيس الإدارة سنة 1967.

يُعد هذا الكشف أحد أكثر عمليات الكشف عن أصول الفاتيكان تفصيلاً على الإطلاق، حيث يوضح وجود 4051 عقاراً في إيطاليا و1120 في الخارج، ولا يشمل الأمر السفارات.

ونُشرت المعلومات في وثيقتين يتجاوز عددهما أكثر من 50 صفحة من السجلات المالية.

وتشير المعلومات إلى أن إدارة تراث الكرسي الرسولي تملك عقارات في صورة استثمارات في مناطق راقية في لندن وجنيف ولوزان وباريس.

وتكبد الفاتيكان خسائر فادحة بعدما وافقت الأمانة العامة على شراء مبنى في منطقة ساوث كنسينغتون بلندن كاستثمار في عام 2014.

ومن المقرر أن تبدأ إجراءات محاكمة في محكمة الفاتيكان غدا الثلاثاء، بشأن ما يعتبرها الفاتيكان "صفقة عقارية خاسرة" في لندن.

وأعلن الفاتيكان السبت أن مسؤولين في المحكمة استدعوا أشخاصاً في الكنيسة ومكاتب رسمية في الأمانة العامة للدولة ومسؤولين رفيعي المستوى في وكالة المعلومات المالية في الفاتيكان وأشخاصا من العالم المالي الدولي.

وتشير الوثائق إلى أن نحو 14 بالمئة من العقارات الإيطالية تم تأجيرها بأسعار السوق بينما تم تأجير العقارات الأخرى بأسعار مخفضة كثير منها لموظفي الكنيسة، ونحو 40 بالمئة من العقارات عبارة عن مبان مؤسساتية مثل المدارس والأديرة والمستشفيات.

وتشير الوثيقة إلى كون صافي الدخل للفاتيكان، أقل من 51 مليون يورو وإلى بلوغ قيمة الاستثمارات المالية 1778 مليون يورو، حيث يتم تأجير غالبية عقارات الفاتيكان في إيطاليا بأسعار مخفضة لموظفي الكنيسة.

وهناك نحو 40 بالمئة من المباني المؤسساتية مثل الأديرة، ولكن أيضاً المدارس والمستشفيات.