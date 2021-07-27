بروكسل توافق على خطة فرنسية بقيمة 30.5 مليار يورو للطاقة المتجددة

وافق الاتحاد الأوروبي الثلاثاء على خطة فرنسية بقيمة 30.5 مليار يورو للتشجيع على توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، معتبراً أنها "تتوافق مع قواعد مساعدات الدولة في الاتحاد الأوروبي".

كانت فرنسا قد أبلغت عن مشروع دعم لمشغلي منشآت الطاقة الشمسية والتوربينات الهوائية والطاقة الكهرومائية من خلال الإعلان عن مناقصات.

وقالت مارغريت فيستاغر نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية المسؤولة عن المنافسة في البيان إن "هذه المساعدة ستشجع على تطوير مصادر الطاقة المتجددة الرئيسية وتدعم الانتقال نحو التزود بطاقة مستدامة على الصعيد البيئي، بما يتماشى مع أهداف الميثاق الخضراء" والتي تعد أولوية بالنسبة للاتحاد الأوروبي.

سيتم طرح مناقصات لمشغلي الطاقة المتجددة بإجمالي 34 جيغاوات بين هذا العام و2026.

ويأخذ الدعم شكل علاوة تُضاف على سعر الكهرباء. وتُقدر الميزانية الإجمالية لهذا الإجراء بحوالي 30.5 مليار يورو. يمكن دفع المساعدة لمدة أقصاها 20 سنة بعد الاتصال بشبكة التجهيزات الجديدة.

اعتبرت فيستاغر "أن اختيار المستفيدين من خلال عملية تنافسية سيضمن استخدام أموال دافعي الضرائب بشكل فعال أكثر بالنظر إلى الكلفة مع الحفاظ على المنافسة في سوق الطاقة الفرنسي".

ترى بروكسل أن المساعدة لها "أثر محفز" و"لن يتم تنفيذ المشاريع دون دعم القطاع العام".

وأوضحت المفوضية أن هذه المساعدة"متناسبة وتقتصر على الحد الأدنى الضروري". وتعتبر المفوضية الأوروبية "أن الآثار الإيجابية لهذا الإجراء، وبخاصة على البيئة، تفوق الجوانب السلبية المحتملة فيما يتعلق بتشويه المنافسة".