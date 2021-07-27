شاهد: عاصفة رملية هائلة تبتلع مدينة في الصين

غمرت موجة ضخمة من الرمال يبلغ ارتفاعها حوالي مئة متر الحدائق والمنازل والمباني في مدينة على تخوم صحراء غوبي في شمال غرب الصين في مشهد يثير الرعب أشبه بأفلام الكوارث.

وغلفت سحابة بنية مُهيبة مدينة دونهوانغ التي تشتهر بتاريخها الغني وتقع على طول طريق الحرير القديم في مقاطعة قانسو.

وقال أحد السكان لقناة جيمو نيوز المحلية إن العاصفة الرملية هبت فجأة وغطت المدينة في خلال خمس أو ست دقائق فقط.

وقال "لم يعد بإمكاني رؤية الشمس"، مؤكداً أن دونهوانغ لم تشهد مثل هذه الظاهرة منذ سنوات عدة.

وأضاف "في البداية وجدت نفسي محاطًا بغبار أصفر بسبب العاصفة الرملية، ثم تحول إلى اللون الأحمر ثم الأسود في النهاية".

تشتهر دونهوانغ بكهوف موغاو وهي مجموعة من المعابد واللوحات الجدارية البوذية وتصنفها اليونسكو ضمن مواقع التراث العالمي.

وذكرت وكالة أنباء تشاينا نيوز سيرفيس أن العواصف الرملية شائعة في المنطقة في الربيع لكنها نادرة في الصيف.