من الملياردير سان دوو الذي قضت محكمة صينية بسجنه 18 عاما بتهمة "إثارة القلاقل"؟

قضت محكمة صينية بسجن قطب الزراعة سان دوو لمدة 18 عاما الأربعاء لإدانته بسلسلة جرائم تشمل "إثارة القلاقل" بعدما جرت محاكمة الملياردير المدافع عن حقوق الإنسان سرّا.

وأفادت المحكمة في غاوبيديان قرب بكين بأن سان أدين بجرائم بينها "حشد مجموعة من الأشخاص للاعتداء على أجهزة الدولة" و"عرقلة الإدارة الحكومية" و"الدخول في مشاحنات وإثارة القلاقل"، وهو مصطلح يستخدم عادة ضد المعارضين.

واعتقلته الشرطة في تشرين الثاني/نوفمبر إلى جانب 19 من أقاربه وشركائه التجاريين بعدما دخلت شركته في نزاع على أراض مع شركة منافسة مملوكة للدولة.

وبنى سان أكبر شركة زراعية خاصة في الصين مع زوجته من بضع دجاجات وخنازير كانا يملكانها أواخر ثمانينيات القرن الماضي، ويعد مدافعا بارزا عن الإصلاحات الريفية.

كان سان أحد المبلغين عن تفشي إنفلونزا الخنازير عام 2019، إذ نشر صورا لخنازير نافقة على الإنترنت بعدما اتسمت استجابة المسؤولين المحليين للوباء بالبطء.

وإضافة إلى السجن، قضت المحكمة الأربعاء بتغريمه 3,11 مليون يوان (475 ألف دولار).

وبدأت جلسة الاستماع في محكمة غاوبيديان الشعبية في مقاطعة هوباي (شمال) الخميس، بحسب محاميه، الذين أفادوا في بيان بأن سرية المحاكمة "انتهكت القواعد القانونية ولم تحم حقوق المتهم القضائية".

وسبق أن حكم على سان بالسجن لـ"جمعه الأموال بشكل غير شرعي" عام 2003، لكن ألغي الحكم في أعقاب الدعم الواسع له من المدافعين عن حقوق الإنسان والعامة.